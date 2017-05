Bajan los recelos entre los votantes socialistas y los de Compromís

La relación entre los votantes de los socios del Consell, PSPV y Compromís, sigue siendo complicada, aunque mejora. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que una parte significativa de los votantes del PSOE y Compromís no se soportan. La encuesta detalla que un 35,2% de los que respaldaron a 'A la valenciana' (la coalición electoral en la que participaron los nacionalistas junto a Podemos y Esquerra Unida en las elecciones generales) no se plantearía votar nunca a los socialistas. Mientras que el 32,6% de los apoyos electorales del PSOE a nivel nacional nunca votarían a Compromís. Los datos revelan una fractura menor entre sus votantes respecto al barómetro anterior cuando las diferencias eran más significativas. En la encuesta de enero se detallaba que el 44% del electorado socialista no votaría nunca al partido de Mónica Oltra y el 36% de los nacionalistas no apoyaría jamás al de Blanquerías.

El electorado del PSOE no es el único que no confía en Compromís. Dentro de los votantes de 'A la valenciana' un 25% de sus propios electores nunca respaldaría a los nacionalistas. La encuesta arroja que la coalición no fue bien recibida por parte de sus seguidores. Aunque el barómetro no ofrece datos concretos acerca de que partido provienen los electores que nunca apostarían por los nacionalistas, deja entrever que una parte importante de los electores de Podemos y EU no están contentos con acudir a las urnas junto a Compromís.