Podemos preguntará a Puig por los paraísos fiscales

Valencia. La marcha atrás del Consell en la Ley de Responsabilidad Social no ha tardado en despertar las alarmas entre sus socios de gobierno. Antonio Montiel, portavoz de Podemos en Les Corts, preguntará al presidente Ximo Puig acerca de la promesa de establecer una contratación libre de paraísos fiscales en la próxima sesión de control en la cámara autonómica.

Una propuesta que, tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, no se cumplirá en su totalidad. Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia rebajó ya no impondrá la norma de que no se adjudiquen contratos a empresas de paraísos fiscales, tal y como se refleja en el anteproyecto de ley, que actualmente se encuentra en fase de análisis por parte de los mecanismos de control.

Podemos anunció ayer mediante un comunicado que interpelará al presidente Puig acerca de esta cuestión. La pregunta que realizarán será «¿Cuál va a ser la política concreta del Consell para hacer efectiva una contratación pública libre de paraísos fiscales?». Desde la formación morada recalcan en que la lucha contra los paraísos fiscales es algo que tiene que tenerse en cuanta de cara a la contratación por parte de la administración.

El anteproyecto de ley que incluía inicialmente la prohibición de realizar contratos a sociedades que estuvieran presentes en territorios con una carga fiscal reducida (como Andorra, Malta o Singapur) ha rebajado sus pretensiones y exigencias fiscalizadoras y ahora sólo exigirá que las sociedades se comprometan por escrito a que su actividad en paraísos fiscales no implique una actividad delictiva. De esta forma el Consell ya no vetará a aquellas firmas que utilicen este instrumento financiero éticamente cuestionado pero legal.