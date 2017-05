El PP pide la dimisión de la consellera Gabriela Bravo por el colapso informático en los juzgados

La portavoz de Justicia del grupo popular, María José Ferrer San-Segundo, ha pedido la dimisión de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por el "colapso informático" en los juzgados y ha solicitado la paralización de la implantación del nuevo sistema.

San-Segundo ha indicado en rueda de prensa que en el mes de febrero ya denunció en Les Corts ante la consellera los "constantes" fallos en la aplicación del nuevo sistema informático, pero la contestación de Bravo, ha dicho, "fue de prepotencia, escondiendo la verdad".

Ahora, tras las protestas de los trabajadores, "no ha tenido más remedio que rectificar y se ha interrumpido su implantación en Valencia demostrando que cuando desde el PP denunciábamos el caos en la gestión de los juzgados teníamos razón".

Según la diputada popular, la gestión de la consellera es "caótica" porque hay "saturación en los juzgados, lentitud, colapso, dimisiones y fracaso" y en dos años de gestión "no se mueve, no acierta y no avanzamos", ha criticado.

San-Segundo ha manifestado que Bravo no puede ser "una estatua de sal" o "mirar hacia otro lado", y por ello piden su dimisión o destitución por parte del president de la Generalitat, Ximo Puig.

La diputada ha solicitado la comparecencia urgente en el pleno de Les Corts de la consellera para informar del colapso informático en los juzgados de la Comunitat Valenciana y la paralización de la implantación de la presentación telemática.

También ha presentado una interpelación para que la consellera explique su política en cuanto a informatización, coordinación tecnológica, presentación telemática y gestión procesal en la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana.

A su juicio, ya no es suficiente con paralizar la implantación del nuevo sistema en la ciudad de València porque también hay denuncias en otros juzgados como Gandía y Carlet.

Ha instado a que la Comunitat Valenciana se adhiera al modelo de integración procesal que ha puesto en marcha el gobierno de España, pero la consellera "da largas a esa solución que ahorraría costes y nos coordinaría con el resto de juzgados de España", ha lamentado.

Por otra parte, Ferrer San-Segundo ha indicado que ha tenido conocimiento de denuncias de los funcionarios de Justicia por la emisión de un vídeo, el pasado 3 de mayo en la Ciudad de la Justicia, con motivo de los cursos de formación para empleados públicos y personal funcionario ante la implantación de la nueva oficina judicial.

En él se presenta bajo la figuración "Astérix y Obélix en la Administración" imágenes de cómo es la administración ahora y cómo debería ser, y aparecen imágenes de funcionarios "haciendo el vago", lo que a su juicio es una falta de respeto, así como "funcionarias mujeres pintándose las uñas".

La diputada ha reclamado el expediente completo de contratación y pago, todo el material audiovisual relacionado y que se deje de emitir el vídeo de forma inmediata, y ha recordado que "nunca pidió disculpas ni rectificó" en una respuesta sobre la ausencia de mujeres en la comisión para la reforma de la función pública, en la que explicó que se debía a que el derecho administrativo es "un campo científico complejo en el que la presencia de la mujer es escasa y poco relevante", según ha explicado.