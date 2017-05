Uno de los consejeros del Jurídic propuestos por el Consell vuelve a votar con los del PP

valencia. Faustino de Urquía, uno de los miembros del Consell Jurídic Consultiu propuestos por el Gobierno valenciano en la última renovación de este órgano, volvió a votar con los componentes de este órgano elegidos durante la etapa del PP y logró sacar adelante un informe crítico con el anteproyecto de ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana. Se trata de la segunda ocasión, al menos, que Urquía se desmarca de la tesis de Margarita Soler y Asunción Ventura, los otros dos nombres que propuso el Consell y con los que aceleró la salida de Vicente Garrido, y secunda las tesis de los consejeros propuestos por los populares, José Díez y Enrique Fliquete. Urquía -considerado como persona de confianza de la titular de Justicia, Gabriela Bravo- también votó con los populares en el dictamen sobre el uso del valenciano en la Generalitat.

En el texto de dictamen, el Jurídic afea al Ejecutivo de Ximo Puig que trate de engordar las competencias de las mancomunidades al incorporar la prestación de una serie de servicios -agrupados bajo la fórmula de 'áreas'- que no son propios de los municipios, a pesar de que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local define y limita cuáles son esos servicios. El dictamen del Jurídic establece tres observaciones de carácter esencial al texto impulsado por el director general de Administración Local, Toni Such. La más significativa es la que hace alusión a las competencias que pueden tener las mancomunidades. El texto del Ejecutivo valenciano abría un abanico de posibilidades que, a juicio de algunas fuentes, podía acabar invadiendo el ámbito competencial de las Diputaciones. El Jurídic recuerda que en las áreas definidas en el anteproyecto de ley «se hallan incluidos servicios que no son propios de los ayuntamientos», de manera que «no es procedente que la ley autonómica los incluya como propios de las mancomunidades».

El Jurídic también establece otra observación esencial al hacer referencia al capítulo de personal de las mancomunidades. En la redacción remitida por el Consell se establece que estas entidades podrán disponer de personal propio, y que la clasificación de éste será «funcionarios, personal laboral y resto de personal». El Jurídic advierte de que esta última opción sólo puede referirse al personal eventual, y recuerda que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local lo impide. El informe también reprende a Such que trate de arrogarse la constitución de mancomunidades, al remitir su impulso a una «disposición del departamento competente en materia de administración local». El Jurídic recomienda que sea un decreto del Consell el que regule las demarcaciones territoriales que permiten la calificación de las mancomunidades.