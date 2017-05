Blanquerías trata de convertir las primarias en un plebiscito sobre la presidencia de Puig

valencia. Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, saldría muy debilitado si Susana Díaz no gana las primarias y no es la nueva secreatria general del PSOE. El razonamiento comienza a extenderse desde Blanquerías, como si lo que estuviera en juego el próximo día 21 no fuera el liderazgo del partido a nivel federal, sino la propia presidencia de la Generalitat. Puig, uno de los barones socialistas que más se ha significado en defensa de la baronesa andaluza, cosechó la semana pasada un sonoro batacazo al ver cómo los partidarios de Pedro Sánchez arrasaban entre la militancia del PSPV.

¿La solución? Convertir la carrera por las primarias en un plebiscito sobre la figura del presidente del Consell. Como si fuera ese cargo, y no la secretaría general del PSOE, el que estuviera en juego. Algunos de los más estrechos colaboradores de Puig visibilizaron ayer esa estrategia reforzando sus ataques contra José Luis Ábalos, director de campaña de Sánchez y líder del PSPV de Valencia, al que vinieron a reprochar que durante una intervención en un mitin en Elche deslizara que los barones territoriales que forzaron la caída de Sánchez (como Puig) siguieron las consignas de Rajoy.

El giro de la campaña tiene mucho que ver con los casi 3.000 avales de diferencia logrados por Sánchez en el PSPV. Puig, consciente del riesgo que corre, impulsa ya en primera persona reuniones con algunos de sus colaboradores -el fin de semana se le vio en Alicante junto a Ángel Franco, entre otros- para tratar de impulsar una estrategia de movilización. Una derrota, obviamente, afectaría al secretario general del PSPV. En ningún caso al jefe del Consell.