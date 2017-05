Betoret ofrecerá un pacto a Contelles pero con él de presidente provincial

La dirección provincial del PP de Valencia que encabeza Vicente Betoret tiene previsto remitir en los próximos días una propuesta de acuerdo a la portavoz del PP en la Diputación y aspirante al liderazgo provincial, Mª Carmen Contelles, para tratar de llegar con una candidatura de consenso al congreso provincial, bloqueado por la falta de acuerdo desde la junta provincial del pasado 19 de abril. La propuesta situará al presidente provincial como candidato a la reelección, hecho que implicaría, obviamente, que Contelles -la candidata preferida por la dirección regional- se retirara de la carrera por el liderazgo del partido.

Después de que la dirección que encabeza Betoret rechazara la fórmula de Sevilla -un acuerdo entre los aspirantes al congreso para que el ganador de la primera votación entre los afiliados sea el único que opte a la presidencia provincial- y de anunciar que esta semana se aportarían los nombres para componer el comité organizador del congreso (COC), el entorno del líder provincial dio ayer una nueva vuelta de tuerca a su planteamiento de cara al cónclave de Valencia: el objetivo prioritario, se dijo, debe de ser tratar de evitar la confrontación.

¿Y eso cómo se consigue? Las fuentes consultadas por este diario anunciaron la presentación en los próximos días de una oferta a Contelles desde la dirección provincial para tratar de propiciar la integración de cara al congreso. ¿Con qué características? El entorno del líder provincial explicó que el punto de partida es que el propio Betoret sea quien opte a la reelección. De hecho, se especificó que «no tendría sentido que quien genera esta situación de enfrentamiento (entre dos candidaturas) saliera al final beneficiada».

Las mismas fuentes explicaron que de lo que se trata es de buscar un «acuerdo global», y no únicamente un pequeño pacto sobre la composición del COC. «Un pacto para ir a un congreso de unidad y que el PP de Valencia no salga dividido de ese cónclave», se insistió.

La propuesta de la dirección provincial implicaría, obviamente, la retirada de Contelles como aspirante a la presidencia del partido. Un escenario poco probable, máxime después de haber comprobado que en la junta directiva del 19 de abril, los partidarios de la opción apoyada por la dirección regional fueron mayoría.

¿Y si no hay acuerdo? ¿Y si Contelles no acepta retirarse? La dirección provincial del PP de Valencia señaló que se tratará de agotar todas las vías de diálogo. «Y si ni con esas hay acuerdo, al menos que quede claro quién es la candidata que sólo está interesada en provocar la división», se zanjó. La dirección que encabeza Betoret no dudó incluso a la hora de subrayar que el comportamiento de la cúpula provincial está siendo intachable en este proceso. Y en cambio, deslizó, Contelles oculta el acuerdo que mantiene con el expresidente provincial, Alfonso Rus, para tratar de hacerse con la presidencia provincial.

Por otro lado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró ayer que el congreso del partido en Valencia se «desbloqueará» antes del próximo mes de agosto y que la dirección nacional del partido no intervendrá en el proceso. Bonig hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de dirección del PPCV y secretarios ejecutivos, que acordó empezar a organizar grupos de trabajo para iniciar, a partir de septiembre, «la segunda etapa de renovación del partido». La líder popular manifestó que la dirección apuesta por un proceso de «participación» del que «no hay vuelta atrás», y del que han salido las direcciones provinciales.

Respecto a la situación de bloqueo para la celebración del congreso provincial del partido en Valencia, Bonig manifestó que todos los candidatos le «merecen respeto» y «solo» les pide «lealtad al partido y las siglas».

La presidenta del PPCV aseveró asimismo que quien gane tendrá «al resto del partido detrás para trabajar y conseguir la victoria electoral en 2019», y que se va a empeñar personalmente en ello para que los valencianos «vuelvan a confiar en el PP». Bonig aseguró que la dirección regional «sigue hablando y negociando» con los candidatos a la dirección provincial, y aseguró que el congreso de Valencia. Respecto a la fórmula de la celebración de las primarias, Bonig informó de que «se solicitó la posibilidad de la vía de Sevilla, que contentaba a todo el mundo porque llegaba con una única candidatura al congreso pero previamente había participación», y ha considerado que si se acepta esta vía será «perfecto».