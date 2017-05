Los votantes de Compromís sí que salvan la educación

El análisis al detalle de los problemas que más preocupan a los valencianos revela que el paro, en primer lugar, y la corrupción, en segundo, ocupan los dos primeros puestos sea cual sea el perfil del encuestado (hombre o mujer, joven o mayor, de cualquiera de las tres provincias o votante de alguna de las formaciones políticas con representación en Les Corts. Pero hay salvedades. Para los votantes de Compromís, el tercer problema de la Comunitat no es la educación -cuya conselleria dirige Vicent Marzà, que pertenece a la coalición-. No ocupa ni el cuarto puesto. Ni siquiera el quinto. Para los electores de la formación nacionalista, la educación no figura como problema hasta el sexto puesto. El dato contrasta con la opinión de los votantes de los socios de la coalición -PSPV y Podemos- que sí que admiten que la política educativa es la tercera preocupación. Para los electores nacionalistas, el tercer problema de la Comunitat es la mala gestión de la autonomía. Para los del PP, el tercer problema tampoco es la educación, sino la sanidad -aunque el margen de diferencia no es demasiado amplio-. Por franjas de edad, la comprendida entre 18 y 44 años, situa la educación como tercer problema.