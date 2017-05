Bonig reclama a Puig y Oltra que ejecuten la inversión

la vall d'uixò. La presidenta el PP de la Comunitat, Isabel Bonig, instó ayer al Gobierno valenciano a que realice las inversiones que le corresponden en colegios, institutos o centros de salud, y le recordó que «primero son las personas y luego los enchufados».

Bonig participó en un almuerzo en La Vall d'Uixó con afiliados de la comarca, a quienes aseguró que «no se puede esperar más de los gobiernos del cambio», pues «solo se dedican a resistir, están agotados, acabados y como no gestionan necesitan buscar un enemigo: Madrid».

«En dos años no han hecho nada de lo que prometieron», denunció la dirigente popular, quien reprochó al Consell que diga que no hace cosas porque Madrid no da dinero, cuando, según ha dicho, este año «va a tener 851 millones de euros más». Bonig criticó la falta de inversiones de la Generalitat y consideró que no se puede abrir una televisión con 55 millones, una agencia de la innovación con 30 millones, una agencia antifraude con un millón y «nuevos chiringuitos para colocar a los suyos, mientras no se atiende a las personas».

La presidenta regional del PP criticó durante su intervención las alusiones del tripartito al despilfarro del PP, cuando, según ha destacado, «ahora corren a hacerse la foto en el aeropuerto de Castellón. Tampoco les escuchamos decir nada del proyecto Castor del gobierno del socialista Zapatero, que costó 1.700 millones. O de las cinco desaladoras en la Comunitat» en las que recalcó que el Gobierno ha invertido «2.300 millones tirados a la basura porque ahora nadie las quiere, y todo eso cuando Puig y Oltra reclaman 1.300 millones de euros más en el nuevo modelo de financiación.