La directora de la nueva televisión dice ahora que el nombre aún no está claro

El consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación aprobó el pasado 8 de marzo que la nueva televisión autonómica valenciana se llamaría à. -pronunciado à punt-. El acuerdo, tras analizar las más de 80 propuestas presentadas, generó cierta polémica por la similitud que la denominación tenía con otros proyectos e iniciativas, entre otras, el eslogan del independentismo catalán para la celebración del 11-S de 2016. Incluso el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abrió la puerta a repensar una denominación cuyas similitudes no terminaron de gustar a casi nadie.

Pese a ello, el consejo rector -que inicialmente anunció que la denominación era con a mayúscula y más adelante aclaró que era en minúscula- optó por seguir adelante y abrió el concurso para adjudicar el diseño gráfico de la nueva marca.

Ayer, la directora general de la nueva radiotelevisión valenciana, Empar Marco -contratada precisamente un día después de que se aprobara el nombre de la nueva televisión, explicó que el futuro ente todavía no tiene «un nombre claro». No sólo eso. Marco dijo que no podía aventurarse a anunciar «una fecha exacta» para la apertura de los nuevos medios de comunicación públicos valencianos y añadió -pese a no estar ni cercano ese momento- que ya «hace falta más presupuesto».

Marco explicó que teniendo en cuenta que «la herencia tecnológica» no es a su juicio «la mejor para el servicio» que se quiere ofrecer, «hace falta más presupuesto, pero con lo que tenemos podemos arrancar dignamente», reseñó Marco en referencia a los 55 millones de euros aprobados por el Consell para la puesta en marcha de los nuevos medios de comunicación públicos valencianos.

La directora general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) hizo estas afirmaciones durante la clausura de las jornadas «Per un nou espai audiovisual valencià. Estem a punt?», organizadas esta semana por la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Marco pidió «paciencia» para poner en marcha la nueva radiotelevisión valenciana, recordó que la antigua RTVV tardó cinco años en comenzar a emitir desde su ley de creación y añadió: «No queremos equivocarnos».

«No me preocupa que aún no tengan un nombre claro, me preocupa que aún no existan» esos medios de comunicación públicos valencianos, subrayó en alusión al nombre de «à.» designado para la nueva radiotelevisión.

Entre los «deseos» que Empar Marco expresó en relación a los nuevos medios valencianos, de los que excluyó la «telebasura, las falsas polémicas y los gritos», destacó la importancia de la «independencia política» y de contar con una «financiación adecuada».

«Ya no hablamos» de una RTVV, señaló, sino de «una sola plataforma pública con ventanas a través de las cuales los ciudadanos se informarán, se entretendrán y también se formarán».

«Según el momento, el lugar y la edad, la información y el entretenimiento se consumirán en radio, en televisión, mediante redes sociales o en la web», explicó Marco, a lo que añadió que «hace falta un plan tecnológico para este cambio de paradigma», puesto que quieren ser «un motor de innovación tecnológica».

Marco indicó finalmente su deseo por unos nuevos medios públicos valencianos «que sean queridos por los valencianos, que sean en su propia lengua y en los que a nadie le avergüence trabajar».