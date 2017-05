Meco presenta su lista para liderar Podemos sin fichajes avalados por Madrid

Valencia. Fabiola Meco, la candidata a la secretaría general de Podemos por la candidatura 'Més Morat Més Podem', presentó ayer la lista que encabezará de cara al próximo congreso autonómico que tendrá lugar el 14 de mayo. Como principales reclamos destacan que su proyecto no cuenta con «fichajes» que vengan avalados por la dirección estatal, una condición que no cumple la lista 'Obrint Podem', impulsada por Pablo Iglesias y encabezada por la senadora Pilar Lima. Esta propuesta no cuenta con ningún simpatizante entre los representantes de Les Corts del partido morado y sus máximos exponentes viven el día a día en Madrid al ser diputados en el Congreso y el Senado.

'Més Morat, Més Podem' representa el ala oficialista del partido y cuenta con el respaldo de 7 de los 12 diputados del grupo parlamentario. La candidatura, formada principalmente por mujeres y cercana a las tesis que defiende Íñigo Errejón, abandera la autonomía de la federación valenciana como una condición indispensable de su proyecto. En esta lista también están integradas Ángela Ballester, diputada en el Congreso; Llum Quiñomero, representante en Les Corts y Óscar Langa, concejal de Podemos en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó.

Meco, a través de un comunicado, destacó que se siente «orgullosa» del trabajo realizado por el partido en esta legislatura y abogó por que el cambio tiene que seguir siendo «valenciano». Ayer, también se presentó la tercera candidatura del congreso, la lista 'Una Marea per Aprofundir el Canvi', una coalición que integra el sector crítico de los diputados en Les Corts, al proyecto de los anticapitalistas y la vertiente 'regeneración democrática'.