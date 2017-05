La fiscal de Emarsa reprocha a los abogados del turno de oficio las quejas de falta de medios

Valencia. La fiscal del juicio de Emarsa arremetió ayer contra los abogados del turno de oficio. Los motivos, las constantes intervenciones de los letrados de la defensa en las que denunciaban la «desigualdad de armas» que afirman que existe por la falta de medios y las condiciones económicas de las diferentes partes.

Ayer tuvo lugar la tercera sesión del juicio de Emarsa, el proceso en el que se juzga a 24 empresarios y directivos de empresas públicas por el presunto saqueo de 25 millones de euros de la sociedad pública que gestionó la depuradora de Pinedo. Después de las reiteradas quejas de la defensa por la falta de medios, la fiscal recalcó que «si un letrado no quiere asumir la defensa gratuita del ciudadanos que la solicita» sólo tienen que evitar inscribirse en el turno de oficio, en el que se sabe «con los medios con los que cuenta para atender las causas».

La abogada de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), personada en la causa, también negó la «desigualdad de armas» y subrayó que a los abogados de oficio «se les dio un plazo para estudiar la causa», por lo que incidió en que ese no era el momento para reclamar «cobrar más». La abogada quiso advertir que, a su parecer, la justicia gratuita no es «querer cobrar más de lo que cobran otros». Para la representante de la Emshi, la verdadera «desigualdad» está en que la defensa la componen alrededor de 30 personas y las acusaciones solo tres.

La petición que realizaron el pasado miércoles los letrados para que expulsar de la causa a la acusación particular que ejerce el PSPV encontró su respuesta ayer. El representante de los socialistas defendió que los argumentos esgrimidos por parte de las defensas se puede catalogar como «faltos de rigor e inconscientes» puesto que «ninguno de ellos hace referencia a la actuación procesal llevada a cabo a lo largo de los años de la instrucción».

Los reproches de «populismo judicial» y la utilización del procedimiento judicial con fines políticos no se sostienen según el PSPV. Además, la acusación particular mostró su perplejidad ante el argumento esgrimido por la defensa de los procesados, en la que defendían que sus patrocinados no tuvieran la «condición de ciudadano» por el hecho de haber formado parte del consejo de administración de Emarsa o de la Emshi. Tanto la abogacía de la Generalitat como la Fiscalía y la Emshi, han abogado por que los socialistas continúen en el procedimiento.

Los letrados de los procesados también plantearon la expulsión de la Emshi de la causa con el argumento de que cuenta con una «identidad plena con Emarsa y con sus elementos personales y órganos directivos», una idea que no ha gustado a las acusaciones. El ministerio público defendió que la entidad tiene la condición de perjudicada y por ello reclamó que no fuese apartada del caso.

Estos dos ceses no fueron las únicas propuestas que fueron expuestas por las defensas durante la sesión del martes. En un intento de ganar notoriedad, solicitaron que declarase el presidente Mariano Rajoy y Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia. También extendieron la petición de que Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia, declare para explicar un contrato con la Emshi.

Tras la sesión de ayer, queda concluida la fase de cuestiones previas. El juicio continuará el próximo martes en donde tendrán que comparecer los acusados. Previamente, el tribunal se pronunciará acerca de la alteración del orden de las declaraciones, ya que la Fiscalía remitió a las partes una nueva propuesta en la que los acusados que han confesado intervendrán en primer lugar. Una petición que se espera que se aprobada.