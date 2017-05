El PP pedirá explicaciones a Agramunt por viajar a Siria pero no que deje el Senado

madrid. El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, anunció ayer que la próxima semana se reunirá con el senador valenciano Pedro Agramunt y que espera recibir explicaciones «que justifiquen» el viaje que realizó a Siria en marzo y durante el cual se reunió con el presidente Bashar el Assad, asunto que ha desatado la polémica en el Consejo de Europa cuya Asamblea preside Agramunt.

«Es una viaje que entiendo que el señor Agramunt ha hecho a titulo personal y tendrá que dar todas las explicaciones pertinentes. No ha viajado como representante del Grupo Parlamentario Popular, tampoco por encargo del Senado y por lo que acabamos de ver, tampoco de la Asamblea del Consejo de Europa», explicó Barreiro en declaraciones en el Senado.

El portavoz señaló que espera reunirse la semana que viene con Agramunt y pedirle información sobre el viaje, que realizó junto al diputado del Partido Demócrata Catalán Jordi Xuclà. Barreiro indicó sin embargo que no se plantea pedirle la dimisión porque, recordó, el escaño «pertenece a la persona». «No creo que esa sea la vía», indicó al ser preguntado al respecto. «Tendrá que responder de las implicaciones que puedan derivarse de ese viaje que me parece un error, un gran error con las circunstancias que se están viviendo en Siria», insistió.

Por otro lado, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, confirmó que la Cámara no se ha hecho cargo del viaje de Agramunt, sobre el que el senador de Compromís Carles Mulet ha pedido información directamente al presidente de la institución, Pío García-Escudero.

El Gobierno español se desvinculó del viaje de Pedro Agramunt. El senador sostuvo que comunicó personalmente al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que él y Xuclà habían recibido una invitación del Parlamento sirio para visitar el país y que nadie le pidió que no fuera, pero desde el Ministerio de Exteriores fuentes diplomáticas señalaron a Europa Press que «se le desaconsejó claramente» que efectuara esa visita, si bien nadie le pidió expresamente que no fuera, pues el parlamentario tiene autonomía para viajar donde quiera.

Tras el revuelo que finalmente provocó el viaje, en particular el encuentro con Al Assad, son varios los parlamentarios de distintos grupos políticos, también del Partido Popular Europeo, que pidieron la dimisión de Agramunt, cuya figura siempre ha despertado recelos en los sectores más antirrusos, pues el español es un firme defensor del diálogo con Moscú.

El pasado viernes, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) retiró su confianza en el senador del PP como presidente de la misma a raíz del encuentro con Bashar al Assad. Según informó este órgano en un comunicado, también se determinó que Agramunt no está autorizado a realizar ninguna visita oficial, asistir a reuniones o realizar ninguna declaración pública en nombre de la Asamblea en su calidad de presidente. El vicepresidente de la Asamblea, el británico Sir Roger Gale, explicó tras este comunicado que Agramunt había optado «por no asistir» a la reunión del viernes de la Mesa y que no había presentado la dimisión.

«Como resultado de ello, y en el contexto de las actuales Normas de Procedimiento en virtud de las cuales el presidente no puede ser obligado a dimitir, la Mesa ha considerado necesario adoptar estos pasos», señaló Gale, que presidió la reunión. Agramunt guarda silencio desde aquella jornada.