Rus lastra la imagen de Betoret como renovador: «Si preside el PP es por mí»

valencia. Expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva, expresidente del PP provincial, exconseguidor de mayorías absolutas. Todo eso ha dejado de ser Alfonso Rus en dos años. Sin embargo, sigue siendo un animal político de cuidado. Ahora, que está herido debido a las causas judiciales que pesan sobre él, es peligroso. Su talante temible lo conocía de sobra Vicente Betoret, y por si se le había olvidado, ayer, con motivo de la comparecencia de Rus en una comisión de Les Corts, lo pudo comprobar en carnes propias. El extodopoderoso amo y señor del PP en la provincia de Valencia eludió prácticamente todas las preguntas sobre sus tejemanejes judiciales. Sin embargo, sí habló sobre el partido y la batalla que ahora libra Betoret para continuar al frente de la organización provincial ante al empuje de la candidatura de Mari Carmen Contelles, próxima a Bonig, presidenta del PPCV. Rus señaló a Betoret antes de comparecer en la Cámara, y lo volvió a marcar después, e insistió en ello para que no hubiese dudas de que tenía ganas de tomar partido, no necesariamente a favor de Contelles, sino contra la imagen que Betoret intenta construirse de renovador del PP.

Rus volvió dos años después a Les Corts. Su carrera política y su ascendente en el PP se volatilizó al estallar el caso Imelsa, pocos meses antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015. El exdirigente acudió a declarar ante la comisión de investigación que se desarrolla en la Cámara sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias gestionadas por el grupo Savia, corporación vinculada a la familia Cotino. El expresidente de la Diputación de Valencia, antes de entrar a la sesión parlamentaria, al ser preguntado por la batalla por liderar el PP en la provincia, ya recordó que Betoret era una persona de su confianza durante años. En la comisión defendió su gestión y la del PP, si bien cuando fue interrogado sobre las cuitas internas de los populares, tiró de experiencia mediática para lanzar una frase lapidaria: «No los puedo dejar solos». La ironía provocó que los diputados de su expartido se mirasen entre ellos. Sabían que Rus había lanzado un titular. No fue la única perla del de Xàtiva.

«Pregúntenle a él»

«Betoret, si es diputado, es porque me moví; y si es presidente, es porque estuve yo allí, por mí. Me impuse a la tesis del anterior presidente que no quería alcaldes en la lista, y fue, y accedió, y ha sido ahora presidente. Pregúntenle a él por qué preside ahora», relató Rus.

La intención del expresidente de la Generalitat y del PPCV Alberto Fabra fue, en su momento, prescindir del exalcalde de Villamarxant como diputado en Les Corts. Sin embargó, Rus presionó para que Betoret entrase en las listas autonómicas y logró el escaño. Igualmente, lo convirtió en su mano derecha en la dirección provincial.

Cuando Rus tuvo que abandonar el liderazgo de la organización acosado por el caso Imelsa, Betoret 'heredó' el puesto que ahora pelea por conservar frente a Contelles. El actual presidente del PP en Valencia intenta jugar la baza de renovador de la organización, un perfil que casa poco y mal con la vitola de heredero e hijo político que Rus le endosó ayer, un lastre que nadie en el partido atribuye a la casualidad. Al maestro no le ha gustado que su discípulo haya intentado reinventarse.

Preguntado por la candidata de Contelles, el exdirigente popular rememoró que ella «era una alcaldesa (de la Pobla de Vallbona) apoyada por Betoret», y que fue éste quien «realmente la propuso para que fuera presidenta comarcal» en la pugna interna con Serafín Castellano por controlar el partido. Otro 'recuerdo envenenado' de Rus para el que fuera su pupilo en mitad de una contienda que el expresidente de la Diputación de Valencia lamentó y consideró improbable durante su dirigencia de la organización: «Conmigo no había problemas y ahora se están peleando cada minuto».

Rus tiró de supuesto talante comprensivo al ser interrogado sobre la extraña unanimidad de los actuales pesos pesados del PP, dirigentes y aspirantes a serlo, todos ellos hecho de que en el partido ya nadie diga que es 'rusista': «Eso es normal, pasó con Zaplana, Paco Camps; yo era más pequeño, que tiene que ser. Eso uno lo tiene que asumir porque les ha pasado a otras personas más relevantes que yo».

En el PP de la provincia, durante su mandato, «nunca se ha cobrado ninguna comisión» y si alguien lo hizo en nombre del partido «se la ha quedado en el bolsillo», argumentó Rus, que rechazó dar cualquier tipo de explicación de todo aquello que esté bajo secreto de sumario en el caso Imelsa, en el que está imputado, incluido el famoso recuento de billetes junto a Benavent («mil, dos mil, tres mil...»), pretextando que eso ocurrió «hace muchos años», tanto como el tiempo compartido junto a Betoret, de quien sí hizo gala de acordarse.

La culpa, a los técnicos

Los espolones políticos de Rus ya pudieron apreciarse en su comparecencia ante la comisión de investigación. Fue de menos a más. Decía no querer responder a las preguntas que le plantearon los diputados, pero se fue gustando. Fue la socialista Concha Andrés la que más 'apretó' a Rus al señalar que «le respeto pero no le creo» cuando el exalcalde argumentó desconocer el proceso de adjudicación de la residencia que finalmente se construyó en Xàtiva. El expresidente de la Diputación sí se atribuyó el mérito (a sí mismo y al PP) de la puesta en marcha del servicio, si bien en todo momento señaló que la tramitación fue tutelada única y exclusivamente por funcionarios. Rus llegó a decir que él no tiene estudios, «solo Cuarto y Reválida», una estrategia que no cuajó entre la audiencia parlamentaria.

«Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el partido porque no me ha hecho falta, ni para Rus ni para el PP», afirmó Rus, quien lamentó que se haga caso a «un señor prófugo» (en referencia a Marcos Benavent, exgerente de Imelsa) «que se definió como 'yonki del dinero' y se entregó porque se le acabó el dinero. Si se creen eso, yo no me lo creo, y además mirándome a los ojos, si algún día me mira, si me mira, quiero que algún día me lo diga a la cara. Esto es una falacia, es una mentira, pero soy fuerte, aún no me ha cogido un infarto y aguantaremos hasta lo que tengamos que aguantar».