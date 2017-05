De enemigos a aliados, en un viaje

valencia. «Si ellas tienen el arco, yo tengo las flechas». La frase no pertenece a un diálogo más o menos animado de alguna película del salvaje Oeste. Se la dedicó en 2013 el expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, a las regiones del arco mediterráneo -de ahí la referencia- al hilo del debate sobre la reforma de la financiación y el cumplimiento del déficit. No fue la única. Extremadura y la Comunitat Valenciana han sido tradicionales adversarios en el debate sobre el reparto de los recursos del Estado, y en particular sobre el sistema de financiación autonómica. Posiciones encontradas, que tienen que ver con modelos económicos y de población radicalmente opuestos, que históricamente han llevado a sus respectivos Ejecutivos a ocupar posiciones enfrentadas en el tablero de la negociación del nuevo modelo de financiación.

O al menos así fue hasta ayer. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se plantó en Mérida y junto con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, firmó un acuerdo para que el Estado se comprometa con la financiación de los servicios públicos «fundamentales», así como con la necesidad de un «proceso de armonización fiscal» como «condición necesaria» para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera «eficiente y equitativa».

Es decir, los gobiernos valenciano y extremeño pusieron por escrito lo que Soler ha definido en alguna ocasión como la necesidad de romper la asimetría vertical en la distribución de fondos: no la que afecta al reparto entre CC AA -que cuando llegue reabrirá previsiblemente la pugna entre regiones- sino la que distingue la parte de dinero que se queda el Estado de la que se quedan las autonomías.

Ambas administraciones regionales entienden que la reforma del sistema de financiación autonómica «no» debe abordarse como un debate de «territorios», sino con el objetivo de «mejorar» el funcionamiento del Estado de Bienestar en España, «estableciendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan», informa Europa Press.

Fuentes del Gobierno valenciano destacaron ayer el giro de 180 grados que supone la firma de este acuerdo entre ambos Ejecutivos.