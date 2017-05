Un concejal de Compromís de Cullera, condenado por conducir ebrio

cullera. El Gobierno local de Cullera, integrado por PSPV y Compromís, ha retirado provisionalmente las delegaciones atribuidas al concejal nacionalista Marc Joan Corihuela después de que ayer fuera condenado a ocho meses de retirada de carné de conducir en un juicio rápido por conducir bajo los efectos del alcohol con una tasa más del doble de la permitida.

El juicio, celebrado ayer en Sueca, se realizó después de que en la madrugada del domingo al lunes Marc Joan diera positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba por la avenida Diagonal del País Valencià de Cullera.

Según fuentes conocedoras del caso, el concejal dio una tasa de 0,66 miligramos por litro de aire expirado, cuando el máximo permitido es de 0,25 miligramos.

Además de los ocho meses de retirada de carné, la sentencia del juzgado de Sueca dictada en la mañana de ayer establece una condena adicional de 22 días de trabajos comunitarios.

Según informó el Ayuntamiento de Cullera en un comunicado tras conocer los hechos acaecidos, Corihuela dejará temporalmente de ser miembro del equipo de Gobierno local, y las delegaciones que ostentaba, Agricultura, Transparencia, Pesca y Prado, serán ocupadas por el quinto teniente de alcalde Hugo Font Lafarga, también de Compromís.

Agentes de la Guardia Civil interceptaron el coche que conducía el concejal la madrugada del lunes, a las 4.55 horas, al observar que éste efectuaba una maniobra extraña, y requirieron a la Policía Local de Cullera para que le realizara una prueba de alcoholemia a su conductor, en la que dio una tasa de 0,66, el doble de lo actualmente permitido por la Ley.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS en la jornada de ayer, Marc Joan pidió perdón por estos hechos: «Cometí un error, es algo que no debía haber realizado ni como ciudadano ni como responsable político. Admito que me equivoqué y no di un buen ejemplo para la ciudadanía, por eso he pedido al alcalde que me retire temporalmente las delegaciones que detentaba». Asimismo, descartó pronunciarse sobre su continuidad en el Consistorio tras esta condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

Joan Corihuela ha añadido que, durante los ocho meses de retirada de carné y como «autocastigo» por su acción, donará el salario que le corresponde por asistencia a plenos y comisiones a una oenegé que se dedique a tratar dependencias de alcoholemia.