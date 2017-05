Bonig se resiste al deseo de Génova de impedir el duelo en el PP provincial

La proposición de el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, de utilizar la fórmula del congreso de Sevilla para evitar un enfrentamiento en el PP provincial ha sido recibida en Valencia sin un decidido entusiasmo. Isabel Bonig, presidenta de los populares valencianos, evitó ayer avalar la propuesta de Génova y se limitó a asegurar que esta «puede ser una opción».

Así se pronunció Bonig tras la junta de portavoces de Les Corts, en donde incidió en que entiende los esfuerzos de la dirección nacional para que «no se divida el partido». La líder de los populares valencianos agradeció la propuesta de Madrid pero también recordó que ya manifestaron que «si no era posible una sola candidatura habría participación con lealtad». El PP de la provincia de Valencia afronta un congreso en el que existe una posibilidad real de fractura a causa de la división interna que vive el partido. Por un lado se presenta Vicente Betoret, actual presidente provincial y aspirante a revalidar su cargo, que cuenta con el apoyo de Madrid. También optará a la presidencia Mari Carmen Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia, y apuesta personal desde la dirección autonómica de los populares.

Para evitar una confrontación en el mismo cónclave provincial, Maillo propuso hace días un «clima de entendimiento» basado en el modelo sevillano. Una cita en la que se optó por realizar unas primarias previas, en las que se pronunció la militancia, y en la que tan sólo aquel candidato que obtuvo más votos fue el aspirante de cara al congreso. Una cita que desde Génova se insiste que no tendrá lugar hasta que se haya rebajado la tensión.

Bonig cree que este modelo puede ser una solución pero también subrayó que no se le puede negar a nadie «presentar una candidatura y un proyecto, con lealtad, que es lo que sí pedimos». La presidenta de los populares valencianos indicó que «el partido ha iniciado un proceso de participación y de apertura que vamos a continuar, que se presenten candidaturas y la gente libremente vote» y remarcó que tanto la dirección del PP en Madrid como en la Comunitat dicen «básicamente lo mismo».

Consenso en el COC

Pese a que las posturas apenas registran movimientos de cara al cónclave provincial donde si parece que ha habido entendimiento es en el Comite Organizador del Congreso (COC). Bonig recalcó que está «absolutamente convencida» de que se llegará a un acuerdo entre Betoret y Contelles respecto a este tema.

Tal y como señaló la presidenta del PPCV, el objetivo es que no se vuelva a repetir lo ocurrido en la anterior junta directiva provincial, donde los partidarios de Betoret y Contelles se enfrentaron abiertamente por la composición del COC, y terminaron sin una solución concreta. Bonig coincide con Maíllo en que no se pueden repetir «determinados espectáculos» y recalcó que no se volverá a dar la imagen de aquella junta. Además, recordó que este consenso se producirá más tarde o más temprano ya que el comité es imprescindible para «convocar el congreso provincial de Valencia».

Bonig recalcó que no pasa «absolutamente nada» porque vaya a haber más de una candidatura y admitió que es necesario cerrar la celebración del congreso provincial para que puedan empezar los cónclaves locales. El de mayor relevancia será el de la ciudad de Valencia, donde una gestora dirige el partido desde hace más de un año.