La candidatura feminista de Podemos adelanta que no presentará lista a la Asamblea

'Reconeixer-nos', la candidatura feminista para las primarias de Podemos Comunitat Valenciana, ha anunciado que no presentará lista al proceso de la Asamblea Ciudadana Valenciana. El equipo de Reconéixer-nos explicó, a través de un comunicado, que ha contribuido «a visibilizar el feminismo y la diversidad en esta primera parte del proceso de la Asamblea Ciudadana Valenciana».

No obstante, precisaron que en este punto, «hemos decidido no avanzar más en este proceso, por lo que no presentaremos lista o grupo de personas y tampoco transaccionaremos los documentos con ningún equipo». La candidatura, que ha encabezado la diputada Cristina Cabedo, agradece «el apoyo y las muestras de estima recibidas en estos días».

El pasado 28 de abril, ya había colgado un mensaje en el que apuntaba que, después de haber mantenido reuniones con Aprofundir el canvi, Marea Valenciana, Més morat més Podem y Obrint Podem, iba a «reflexionar» sobre los próximos pasos.