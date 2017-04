Los nuevos partidos se estrellan en la Comunitat

La irrupción de los nuevos partidos en Les Corts tras las elecciones autonómicas de 2015 supuso un verdadero terremoto en el panorama político valenciano. La cámara autonómica dejo atrás la época de las mayorías absolutas y presentó uno de los hemiciclos más fragmentados de las últimas décadas. Con 309.000 votos y trece diputados, Ciudadanos irrumpió en Les Corts, mientras que Podemos aglutinó 282.000 papeletas y también trece representantes. La nueva política sumaba más de un 24% de todos los apoyos, lo que le dejo a las puertas de empatar con el PP, que rozó el 27%.

Tanto el partido naranja como el morado compartían una promesa, abrir una nueva etapa política donde prometían más democracia interna, regenerar las instituciones y alejarse de las malas costumbres que el viejo bipartidismo llevaba a cabo día a día. Resulta llamativo como estas promesas, que tanto ilusionaron a los valencianos, han caído en saco roto en tan sólo dos años. En estos últimos meses ha quedado claro que las dos formaciones ya no despiertan interés como antes. La dificultad para llegar a acuerdos, los interminables y sucesivos conflictos internos y la vuelta al discurso de confrontación han provocado que el apoyo a estos grupos haya disminuido. La nueva política ha envejecido a pasos agigantados.

Liderazgos desdibujados

Los nuevos partidos han compartido una característica esencial. Los líderes no son muy conocidos dentro del territorio valenciano y son prácticamente invisibles en Madrid. Además, tanto Podemos como Ciudadanos han sido las únicas formaciones políticas que han sustituido (o están sustituyendo) a sus cabezas visibles en la Comunitat.

La formación naranja optó por Carolina Punset, ahora eurodiputada, como candidata a la presidencia de la Generalitat. Un perfil que representaba el ala más progresista del partido. Pronto, la dirección nacional comenzó a desconfiar de Punset y nombró de portavoz del partido en la Comunitat a Fernando Giner, concejal en el ayuntamiento de Valencia. En febrero de 2016 la síndica tuvo la opción de ocupar un escaño en el Parlamento Europeo tras la renuncia de Juan Carlos Girauta y decidió no dejar pasar la oportunidad, por lo que tuvo que dejar su puesto en Les Corts. Su sustituto fue Alexis Marí, que terminó siendo el marido de Punset, y también partidario de un discurso cercano al centro-izquierda, que esta misma semana fue relevado por la diputada Mari Carmen Sánchez después de que la dirección perdiera la confianza por sus recientes críticas al partido al que ha acusado de ser demasiado permisivo con el PP.

En Podemos, se apostó por Antonio Montiel cómo secretario general del partido en la Comunitat, quien también fue elegido portavoz en la cámara autonómica. Montiel sigue en la actualidad en el cargo pero ya ha anunciado que no se presentará a la reelección en el próximo congreso regional que se celebrará el 14 de mayo. El aún secretario autonómico no ha gozado de dos años de legislatura especialmente tranquilos. La destitución de la diputada Sandra Mínguez como secretaria de Organización provocó un cisma en la formación, que vio como la mitad de los representantes en Les Corts se fueron organizando en un grupo de críticos en contra de la dirección. Desde entonces han sido continuos los reproches hacia Montiel, al que, entre otras cosas, le han acusado de ser demasiado permisivo con el Consell y ser poco vigilantes con el PSPV y Compromís.

División interna

Podemos y Ciudadanos también han sufrido en estos dos años diferentes episodios de división interna que han amenazado con fracturar los dos partidos.

En el grupo parlamentario del partido naranja se han creado dos bloques claramente diferenciados, que no han dudado en confrontarse públicamente. Por un lado se sitúan los afines a las ideas de Punset y Marí, los diputados David de Miguel, Alberto García, Domingo Rojo y Toni Woodward. En el otro extremo están los parlamentarios fieles a Madrid en los que se ubican la nueva portavoz Mari Carmen Sánchez , Emilio Argüeso, Juan Córdoba o Emigdio Tormo (la mayoría procedentes del PP).

Las diferencias entre ambos se acrecentaron durante el congreso nacional de Ciudadanos del pasado febrero, cuando el partido decidió borrar del ideario del partido las referencias a la socialdemocracia.

Desde entonces, los ataques han sido constantes, aunque el mayor encontronazo ha tenido lugar esta misma semana, cuando los afines a Marí decidieron acudir al acto de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una cita que había sido vetada por la dirección nacional del partido y que le costó el puesto de portavoz en Les Corts a Marí. Ahora mismo la continuidad de estos diputados ha sido puesta en duda y no se descarta que en las próximas semanas decidan dejar el grupo parlamentario e irse al grupo de los no adscritos.

Fuera de Les Corts también han surgido problemas. Una decena de concejales valencianos encabezados el diputado provincial José Enrique Aguar han ido abandonado el partido y tienen previsto crear un nuevo proyecto político que aseguran que será una realidad este verano.

En Podemos la situación no es mucho más alentadora. Los enfrentamientos entre la actual dirección encabezada por Montiel y los diputados críticos se han convertido en dos listas que se enfrentarán en la próxima asamblea autonómica. Además, el precedente de Vistalegre II, el congreso que aupó a Pablo Iglesias y eliminó a Íñigo Errejón, supone un mal precedente para afrontar el debate regional.

Los fieles a Montiel, que se presentarán sin el actual secretario autonómico, han promovido la candidatura 'Més Morat Més Podem', de la que forman parte Ángela Ballester, diputada en el Congreso; Llum Quiñonero, representante autonómica o Fabiola Meco, candidata a la secretaría general. Por su parte, los críticos con la dirección han impulsado otra candidatura bajo el nombre de 'Aprofundir el Canvi', en la que se integran los diputados Sandra Mínguez, César Jiménez o Antonio Estañ, este último candidato a la secretaría general. Además de estas dos candidaturas, se ha sumado a última hora 'Obrint Podem,' una nueva propuesta impulsada por el mismo Pablo Iglesias desde Madrid que está encabezado por la senadora Pilar Lima. También podrían ser decisivas otras candidaturas con menor representación, como la de los anticapitalistas o la feminista, que si confluyen con otros proyectos podrían decantar la balanza.

Falta de proyectos

Otro aspecto que es común en la nueva política en la Comunitat es que la labor parlamentaria de las dos formaciones no ha sido de las más relevantes. Casi ninguno de los grandes proyecto que Ciudadanos y Podemos propusieron en campaña electoral se han llevado a cabo. La única propuesta destacada que ha sacado adelante el partido morado ha sido la puesta en marcha de la nueva RTVV y esta no ha parado de encontrar escollos cuando ni siquiera se ha estrenado. Además, Podemos no ha conseguido arrancar al Consell todas aquellas medidas que se propusieron y ellos mismos se han mostrado autocríticos por no haber forzado más a PSPV y Compromís. En Ciudadanos tampoco han promovido ninguna medida de relevancia y su papel se ha desdibujado con un PP que acapara toda la atención como oposición.