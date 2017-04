Agramunt se atrinchera en un Consejo de Europa que le retira las atribuciones

Pedro Agramunt se aferra a su cargo de presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El senador valenciano descartó ayer presentar su dimisión a pesar de la decisión de la Mesa de este organismo de retirarle su confianza a raíz de su reciente encuentro en Damasco con el presidente sirio, Bashar al Assad.

Según informó el Consejo de Europa en un comunicado, dicho órgano también determinó que desde ahora Agramunt no está autorizado a realizar ninguna visita oficial, asistir a reuniones o realizar ninguna declaración pública en nombre de la Asamblea en su calidad de presidente. El vicepresidente de la Asamblea, el británico Sir Roger Gale, indicó que Agramunt había optado por «no asistir» a la reunión de este viernes de la Mesa y tampoco presentado una carta de dimisión.

«Como resultado de ello, y en el contexto de las actuales Normas de Procedimiento en virtud de las cuales el presidente no puede ser obligado a dimitir, la Mesa ha considerado necesario adoptar estos pasos», explicó Gale, que presidió la reunión. «Los estándares y los principios de la Asamblea Parlamentaria son más importantes que cualquier miembro individual y la integridad de nuestra Asamblea debe mantenerse», defendió el parlamentario británico. Desde la apertura de la sesión plenaria de primavera el lunes por la mañana, numerosos miembros reprocharon a Agramunt, a veces en términos muy fuertes, haber viajado a Damasco en marzo -en un avión puesto a disposición por el gobierno ruso- y haberse reunido con el presidente sirio Bashar al Assad. «Es repulsivo ver que el presidente de esta Asamblea se tomara una foto con una persona que ha gaseado a su propio pueblo», denunció el representante ucraniano Oleskii Goncharenko.

Pedro Agramunt

La hostilidad hacia Agramunt venía alimentada también por un escándalo de corrupción, el llamado «Caviargate». Miembros o exmiembros de la Asamblea son sospechosos de haberse dejado «comprar» por el gobierno de Azerbaiyán a cambio de su voto negativo ese año contra un informe que denunciaba la situación de los presos políticos en ese país. Los parlamentarios habrían aceptado suntuosos regalos, como caviar, alfombras y noches en hoteles de lujo en la capital Bakú.

Pedro Agramunt no aparece directamente en este caso, pero «pocos miembros de la APCE han viajado tanto a Azerbaiyán como él, en calidad de observador de las elecciones en 2003, 2005, 2010 y 2013, y él siempre ha defendido el balance de Bakú en materia de derechos humanos», señala la oenegé alemana ESI, que publicó dos informes sobre este asunto.

La complicada posición de Agramunt, que el miércoles contó con el respaldo del Gobierno sirio, sumó ayer un nuevo 'apoyo'. Leonid Slutski, jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados de Rusia, señaló textualmente que Agramunt «no caerá antes de que suene el disparo. Rusia está en deuda con él por iniciar el diálogo para el restablecimiento de la cooperación entre Moscú y Estrasburgo».

El senador valenciano emitió ayer un comunicado en el que consideró que «el lamentable espectáculo ofrecido el lunes y el martes no dignifica a esta Asamblea ni a sus miembros». Agramunt justificó su viaje a Siria en calidad de senador español. «He dado todas las explicaciones solicitadas, pero he sido mal utilizado por un grupo muy particular de parlamentarios», señaló el exdirigente popular.