Manuel Broseta dice que nunca vio «nada raro» en Ciegsa

El abogado y secretario de Ciegsa entre 2003 y 2013 Manuel Broseta Dupré ha destacado este viernes que la Generalitat Valenciana "nunca" ha sido "ni el mejor ni el principal cliente" de su despacho de abogados, que trabajó para la empresa pública de construcción de centros educativos, al tiempo que ha indicado que como secretario de dicha sociedad no vio nada que le pareciera "raro ni por su puesto ilegal".

"Lo hubiera denunciado inmediatamente", ha aseverado Broseta, quien ha agregado que como secretario "no tenía capacidad de decisión ni opinión en las mesas de contratación; yo no soy Ciegsa", ha explicado.

Broseta se ha manifestado en estos términos durante su comparecencia en las Corts en la Comisión de Investigación de las actividades de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, (Ciegsa), --creada a raíz de un informe de la Intervención que detectó más de mil millones de euros en sobrecostes--, donde ha defendido la asesoría jurídica llevada a cabo por su despacho de abogados así como su labor como secretario en la empresa pública, en la que se encargaba de asesorar.

Preguntado por los sobrecostes en las obras de centros educativos, ha asegurado que en los consejos cuando Se hacía referencia a esta cuestión "se justificaba siempre todo con informes técnicos". No obstante, ha precisado que en aquella época, por las prisas en la puesta en marcha de obras ante la exigencia de la Logse, algunas cosas "no se estaban haciendo bien" y podrían haberse hecho mejor, como "cuestiones fiscales", pero "no había cosas raras".

Así, ha explicado que "alguna obra se adjudicó por un precio superior", un hecho que ha achacado a que la licitación de las obras se hiciese sobre los proyectos básicos y no los de ejecución. "Fue una de las cosas que se cambiaron y eso no siguió pasando", ha reconocido.

"Nunca en Ciegsa vi nada que me pareciera raro ni por supuesto ilegal, lo hubiera denunciado inmediatamente; vi una voluntad de aplicar la Logse", ha defendido Broseta, que se ha referido a los controles técnicos a los que estaba sometida la empresa pública: los internos, los de la Sindicatura de Comptes y auditorías internas y externas.

"Quizás ahora hay sensación de que aquello era un desbarajuste, pero teníamos la sensación de que las cosas se hacían bien", ha incidido el abogado y exsecretario, quien ha añadido que ni él ni ningún miembro de su despacho de abogados tuvieron "ninguna instrucción concreta de nadie para torcer la ley ni para liberar a ningún responsable de ninguna responsabilidad".

Trabajadores zombi

En esta línea, ha defendido que durante su presencia en la empresa pública vio "un cumplimiento de la legalidad y seriedad; en aquel entonces se estaban ejecutando colegios y haciendo cosas positivas".

Inquirido sobre la existencia de trabajadores zombi en la empresa, ha asegurado que nadie le habló nunca de esta cuestión y que tampoco se planteó ese asunto en el consejo: "se hubiera puesto el grito en el cielo".

Intereses «contradictorios»

Preguntado por los servicios que su despacho de abogados prestaba a la Generalitat y a Ciegsa, Broseta ha subrayado que trabajaba desde la Presidencia del socialista Joan Lerma y el Gobierno valenciano no era ni su mejor ni su principal cliente, al tiempo que ha negado que asesorara a empresas privadas para presentarse a concursos de Ciegsa.

"Garantizo que no ocurrieron nunca intereses contradictorios", ha incidido Broseta, quien además ha negado tener amistad con el entonces secretario autonómico de Educación y consejero en la empresa, Máximo Caturla. "No tenía ni tengo amistad con él", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que cuando empezó a trabajar con Ciegsa, el gerente García Lliberós, "todavía" estaba en la empresa pública. Los cambios en el consejo de Ciegsa los ha achacado a la llegada de Francisco Camps a la Presidencia de la Generalitat tras la salida de Eduardo Zaplana.

«No somos un chiringuito»

Inquirido sobre los trabajos de su despacho para la Generalitat y, concretamente, para Ciegsa, ha señalado que comenzaron a trabajar de forma puntual y posteriormente les ampliaron el contrato de asesoramiento jurídico. "Siempre se nos ha contratado conforme a la legalidad; lo nuestro no es un chiringuito", ha destacado Broseta, quien ha lamentado que "cuando somos nosotros llama mucho la atención y cuando es un despacho de Madrid no tanto".