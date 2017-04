Maillo sugiere la fórmula de Sevilla para que el PP de Valencia evite el duelo Contelles-Betoret

madrid. El número tres del PP, Fernando Martínez-Maíllo, celebró ayer que en Seviella se haya llegado a un acuerdo de unidad por el cual los dos candidatos, Juan Bueno y Virginia Pérez, acceden a apoyar en el congreso a quien consiga el mayor respaldo de las bases en la primera vuelta de esta elección.

«Es importante no trasladar nuestros problemas a los ciudadanos; cuanta más unidad mejor, y ayer en Sevilla se hizo un ejercicio de generosidad que espero tenga su traslación en el congreso», señaló Maillo durante una entrevista a la agencia Efe donde, además de habar de la situación de su partido en la capital andaluza también entró a fondo en el duelo entre Mari Carmen Contelles y Vicente Betoret de cara al congreso provincial de Valencia. Las casualidades en política existen, pero no son habituales, y cuando el número tres de Génova explica en la misma entrevista su preocupación por lo que sucede en el PP valenciano y su alegría por el modo de actuar los populares sevillanos, lo lógico es tomar nota y entender que Maillo ha considerado ideal la fórmula andaluza para un problema similar que permanece enquistado.

Maillo señaló que es «fundamental» que no se repita lo que ocurrió en la junta directiva provincial del PP de Valencia celebrada el pasado 19 de abril, en la que ni siquiera hubo acuerdo para conformar el comité organizador del congreso y los gritos de los militantes se oyeron mucho más allá de la sede popular.

«Fue muy desagradable y no proyectamos una imagen buena, porque un partido está para ganarse la confianza de los ciudadanos, no para lo contrario, así que ese congreso no se ha convocado», explicó Maillo, quien consideró que debido a que aún no hay un «clima de acuerdo suficiente», es «evidente» que el congreso provincial, cuya convocatoria requiere el consentimiento de Génova, por ahora no se va a celebrar.

«Génova no tiene ningún candidato» y «no apoya a nadie» en concreto, según Maillo: «Queremos que haya unidad», pues lo «mejor» sería una candidatura, pero si no, espera que se consiga «un clima de entendimiento». Como en Sevilla.