Defensa frena la compra de unos terrenos al trascender una grabación entre González y Zaplana

El Ministerio de Defensa ha paralizado la compra de unos terrenos en Tenerife después de que la operación apareciera en una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en la que planean mediar entre el Gobierno y el propietario para obtener algún tipo de «contraprestación económica», según reveló ayer El Confidencial. Las conversaciones del sumario de la operación Lezo que hasta la fecha han trascendido revelan planes de negocios conjuntos entre el expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro de Aznar.

Tres son los asuntos que implican supuestamente a Zaplana en la operativa ilegal que capitaneaba Ignacio González. El último se basa en el supuesto cobro de una comisión por una mediación entre el propietario de unos terrenos en Tenerife y el Gobierno. El paraje, conocido como Hoya Fría, era utilizado por el Ejército de Tierra, que cada año abonaba 200.000 euros de alquiler. Ese contrato terminaba justo en octubre del pasado año. El empresario, Conrado Rodríguez, quería desprenderse de esta finca y venderla al Gobierno. Es ahí, donde González y Zaplana, intuyen una posibilidad de negocio. Las primeras conversaciones interceptadas se producen en el verano de 2016 cuando todavía no había Gobierno. Esa inestabilidad se refleja precisamente en los pinchazos.

Sin embargo, otras intervenciones, ya en noviembre y con el Ejecutivo ya configurado, sí demuestran una intención más firme de los intervinientes. Zaplana explica a González: «Hay dos vías ahora para hacer lo de los terrenos, uno eres tú, que te llevas bien con María Dolores (De Cospedal) y la otra, que no he hecho nada todavía, es José Antonio Sánchez, que es íntimo amigo del marido de María Dolores. ¿Qué vía tomamos?», se pregunta. Ambos convienen unos minutos más tarde que hay que dejar que aterrice la nueva ministra.

Defensa reaccionó ayer de manera inmediata. En un comunicado, anunció que la compra de esos terrenos quedaba paralizada, por orden de la propia titular de la cartera. La Base del Ejército de Tierra de Hoya Fría tiene 45 hectáreas y se compone de terrenos propiedad del Ministerio de Defensa (30 hectáreas) y el resto de propiedad privada (15 hectáreas). Terrenos de la propiedad privada fueron objeto de una donación al Ejército de Tierra, según fuentes gubernamentales, pero tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo dictó sentencia en 2007 en virtud de la cual se obligaba al Ministerio bien a devolver o bien a comprar esos terrenos. El Ejército de Tierra tomó la decisión de mantener las unidades allí ubicadas, al considerarlas imprescindibles para su operatividad, por lo que se puso en marcha el proceso de compra a mediados de 2016 por 2,4 millones de euros.

Las conversaciones revelan, por un lado, una gran amistad entre los expresidentes. Y, por otro, las intenciones de hacer negocios de manera conjunta. Además, también muestran poco respeto hacia las autoridades judiciales, tanto a la Fiscalía como a los jueces de instrucción. Zaplana lo tiene claro: «El problema aquí está en la instrucción, Nacho... Es que aquí no manda nadie», le dice al expresidente del gobierno madrileño. Su interlocutor añade: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: 'A ver, venga usted 'pa acá'. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?' A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño», difundió recientemente La Sexta.

En otro fragmento de los conocidos hasta la fecha se menciona también de la conveniencia de que nombren a Moix fiscal jefe anticorrupcion. El pinchazo se produjo meses antes de que el nombramiento finalmente se produjera. El auto del juez Velasco que manda a prisión a González recoge que este le propuso a Zaplana «montar una estructura financiera» opaca en el extranjero para «canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo». Sin embargo, el exministro de Aznar salió al paso poco después con un comunicado. «No he tenido ninguna sociedad ni relación mercantil con González», se defendió.