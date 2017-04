La AIReF insta al Consell a ajustar el gasto tras hinchar 1.000 millones los ingresos

valencia. En el PP valenciano circula la definición de conseller «fictici» para hacer alusión al titular de Hacienda, Vicent Soler. Los populares tratan de reprochar al máximo responsable de las cuentas autonómicas que en los dos presupuestos de la Generalitat que se han elaborado desde su departamento se hayan incorporado, como previsión en el capítulo de ingresos, una serie de cantidades de dinero que se esperan obtener de la futura reforma del sistema de financiación autonómica. Obviamente, ese dinero no es más que una previsión -no se apoya más que en la estimación de lo que debería percibir la Comunitat y en la expectativa de que así termine ocurriendo-, pero permite al Gobierno valenciano estirar el capítulo de gastos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó el pasado miércoles sus informes definitivos sobre los presupuestos para 2017 de las comunidades autónomas. El que hace referencia a la Comunitat deja algunos detalles más que significativos. Uno de ellos, como ya ocurrió con las cuentas de 2016, es el que hace referencia precisamente a esos ingresos. «La AIReF aprecia riesgos de desviación fundamentalmente en el escenario de ingresos previsto por la comunidad en su presupuesto», explica. ¿Y por qué? El organismo que dirige José Luis Escrivá detalla que el principal riesgo «se localiza en los recursos del sistema de financiación previstos por la comunidad, en los que se registra un importe en torno a 1.000 millones superior al derivado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), localizado en lo que se denomina en el presupuesto de la comunidad 'otros fondos específicos financiación autonómica'». Es decir, el organismo recela de que la Administración autonómica haya incorporado una previsión de ingresos de 1.000 millones que no se apoyan en nada, entre otras razones porque no figuran en los Presupuestos del Estado.

El aviso termina adquiriendo tono de recomendación a la Comunitat: «Dada la desviación apreciada en las estimaciones presupuestarias de recursos procedentes del sistema de financiación autonómico, ajustar en ejecución su gasto para adaptarlo a los recursos comunicados y eliminar las incertidumbres observadas en el escenario de ingresos». La alusión a los ajustes en gastos parece deslizar la necesidad de un recorte o de un plan de ajuste dirigido a que no se realicen gastos que, al carecer de un ingreso real, terminen engordando el déficit presupuestario.

Que la AIReF reclame ajustes en el gasto al Consell resulta significativo. Porque la Autoridad Fiscal, como su propia denominación recoge, tiene carácter independiente. El Consell ha venido sosteniendo hasta la fecha que el desequilibrio en sus cuentas no obedece a un problema de gastos, sino de ingresos, en alusión al maltrato que se soporta como consecuencia de un sistema de financiación autonómica que, en términos per cápita, deja a la Comunitat a la cola de todas las regiones. La propia AIReF certifica también en su informe ese problema al constatar que la administración autonómica 'se encuentra por debajo de la media tanto en gasto primario homogéneo como en servicios públicos fundamentales, al igual que respecto a la financiación proporcionada por el sistema de financiación'. Pero esa circunstancia no quita para que se detecten «importantes riesgos de desviación en las previsiones autonómicas de ingresos».

El informe de la Autoridad Fiscal, que ya realizó uno preliminar en febrero y que completa con éste «debido a las incongruencias detectadas y pendientes de aclaración entre la información remitida por la comunidad sobre su escenario presupuestario para 2017 y los datos publicados sobre el mismo», advierte de que existen «riesgos muy altos para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento del objetivo de deuda en el medio plazo». ¿Cuál es ese objetivo? El informe de la AIReF lo sitúa en el 13 % y recuerda que los datos del Banco de España sitúan a la Comunitat con un porcentaje de deuda sobre su PIB por encima del 40%. Por eso, concluye que pese a que la deuda presenta una dinámica levemente favorable durante los primeros años de proyecciones, no resulta suficiente «como para alcanzar el objetivo de deuda antes de 2045». Quedan casi tres décadas para ese hito.

Más impuestos

La AIReF advierte de que la única manera de combatir esta situación pasa por subir impuestos. Textualmente, el informe propone «esfuerzos fiscales adicionales», como única forma para recortar los niveles de deuda. «El mantenimiento del mejor resultado fiscal registrado desde el año 2000 dejaría una ratio de deuda estabilizada alrededor del 39% del PIB en el largo plazo».

El informe de la Autoridad Fiscal señala que la Comunitat Valenciana se encuentra en una posición inferior a la media de comunidades en nivel de gasto y financiación homogénea por habitante ajustado. Pero reconoce que en materia de ingresos, y en contra de lo que se ha venido sosteniendo desde el Consell, ha ejercido competencias tributarias al alza por encima de la media y ligeramente por debajo en beneficios fiscales.