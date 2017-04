Agramunt, a un paso de abandonar el Consejo de Europa tras la visita del Rey

El actual presidente del Consejo de Europa, Pedro Agramunt, no ejerció ayer como tal, precisamente el mismo día en que Felipe VI acudió a la institución internacional. El senador valenciano no presidió la cámara durante la intervención del Rey de España. El político del PP se ha visto envuelto esta semana en una complicada polémica internacional por la cual Ucrania ha pedido su dimisión y el Gobierno español le ha dado la espalda. Agramunt tiene previsto hoy explicar si seguirá o no como presidente, lo cual parece difícil ante la falta de apoyos.

El vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Antonio Gutiérrez Limones, presidió ayer el solemne acto que acogió el discurso del Rey ante parlamentarios de los 47 Estados de la organización, en sustitución de Agramunt.

Según confirmó a la Agencia Efe un portavoz de la Presidencia de la Cámara, Agramunt (también senador por Valencia en la Cámara Alta), siguió la alocución de Felipe VI en su despacho, a escasos metros del hemiciclo, a través de la página web del Consejo de Europa. El secretario general de la Asamblea, Wojciech Sawicki, «no pudo garantizar a Agramunt la seguridad y el normal desarrollo del acto» ante la posibilidad de que algún legislador protestara por la continuidad del presidente en su cargo, afirmaron las mismas fuentes.

Agramunt cedió su puesto a Gutiérrez Limones, senador por Sevilla, ex alcalde de Alcalá de Guadaira y uno de los 20 vicepresidentes de la Asamblea. El político valenciano informó a don Felipe de esta circunstancia durante el encuentro bilateral que se desarrolló en el despacho del presidente.

El senador valenciano dijo el pasado martes en una audición pública sobre su entrevista en marzo con el presidente sirio, Bachar el Assad, de la que no informó a la Asamblea, que hoy haría un anuncio sobre su situación como presidente. Varios parlamentarios le habían pedido su dimisión durante la apertura el lunes de la sesión de primavera de la APCE. Agramunt no ha vuelto a presidir la Cámara desde ese momento, cuando anunció una interrupción de diez minutos. Ayer recibió al monarca en la entrada principal del Palacio de Europa, sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo (noreste de Francia) y le acompañó durante la firma en el libro de oro de la Asamblea. En cambio, el presidente no estuvo presente en el acto de entrega de un regalo de España al Consejo de Europa, presidido por Felipe VI, pero sí hizo acto de presencia al finalizar el mismo para posar en las fotos de familia y de la delegación española.

El presidente del Senado español, Pío García-Escudero, calificó ayer de «error» la visita a Siria de Agramunt.

«A mí me parece que es un error», dijo García-Escudero a la prensa española en el marco de su visita a Rusia, y destacó que en el Senado no sabían «nada» sobre la visita, en la que Agramunt se reunió acompañado de parlamentarios rusos con el líder sirio, Bachar El Assad, en Damasco, y visitó la base aérea rusa de Jmeimim.

En cuanto a la posibilidad de que dimita, el jefe del Senado español respondió que Agramunt «es muy mayor» y «lleva muchos años de parlamentario. Tiene experiencia suficiente como para saber lo que tiene que hacer, tanto como persona como parlamentario».

Pío García-Escudero subrayó que un senador español no debe viajar a otro país sin consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y su propio grupo parlamentario, «aunque sea por sentido común». Aunque el senador valenciano indicó esta semana que comunicó de manera informal su intención de viajar a Siria, fuentes diplomáticas aseguran que se le desaconsejó. Además de Ucrania, varios miembros de la APCE han exigido la dimisión del veterano senador valenciano, que sólo ha recibido el respaldo del Gobierno de Damasco.