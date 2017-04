Los afines a Marí boicotean a la nueva dirección en Les Corts de Ciudadanos

«Hablaré con los que se han 'bienconducido', han trabajado y cumplen con la ciudadanía en los plenos y las comisiones. Les puedo poner nombres y apellidos: De Miguel, Domingo Rojo, Alberto García, Toni Woodward, Subiela... Ellos estaban aquí, trabajando donde se les pagaba. Otros también tendrán que explicar por qué no (trabajan)», señaló el pasado martes Alexis Marí en los pasillos de Les Corts, una vez culminó el proceso de sustitución del portavoz de Ciudadanos por una nueva síndica, Carmen Sánchez. El que fuera oficialmente hasta ese día la cara de Cs en la Cámara valenciana comentó de esta manera cuál será su papel ahora, pues no piensa pasarse al grupo de los no adscritos. Por ahora.

Ese mismo día, dos de los diputados que Marí destacó por su actividad, David De Miguel (en temas relacionados principalmente con Hacienda) y Alberto García (especializado en Servicios Sociales), retiraron más de una treintena de iniciativas parlamentarias.

Fuentes de Ciudadanos cercanas al entorno de Marí admitieron que la renuncia a las actuaciones es un modo de intentar evidenciar que su trabajo en la Cámara es el que, hasta ahora, mantenía las constantes vitales del grupo naranja, donde varios parlamentarios compaginan su labor en Les Corts con actividades profesionales particulares.

Las mismas fuentes indicaron que, a partir del momento en que se ha producido el relevo de Alexis Marí, deberán ser los que han pasado a ocupar la dirección del grupo parlamentario los que deben llevar el principal peso de la actividad política de la formación en la Cámara. Alberto García, no obstante, explicó que su intención es evitar realizar preguntas que han quedado desfasadas por el día a día de la gestión del Consell. El argumento es cierto en relación a una parte de las actuaciones retiradas, si bien preguntas como la presentada el pasado 20 de febrero («¿Está la Conselleria implantando las medidas suficientes para garantizar la autonomía personal de las personas con discapacidad?») se supone que podrían formularse actualmente. Además de las interrogantes planteadas al Ejecutivo, los más afines a Marí también han retirado alguna interpelación y Proposición No de Ley.

García y De Miguel, junto a Domingo Rojo, fueron los únicos de Cs que acompañaron a Marí en el hemiciclo durante la reunión con los diputados y senadores nacionales para coordinar una acción conjunta reivindicativa contra los PGE.