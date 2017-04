Maíllo avisa: «No habrá congreso en Valencia mientras no haya clima de acuerdo»

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que el congreso provincial del partido en Valencia no se celebrará mientras no haya "clima de acuerdo" y cese la actual división interna.

En una entrevista a EFE, Maíllo ha señalado que es "fundamental" que no se repita lo que ocurrió en la junta directiva provincial del PP celebrada el pasado 19 de abril, en la que ni siquiera hubo acuerdo para conformar el comité organizador del congreso.

"Fue muy desagradable y no proyectamos una imagen buena, porque un partido está para ganarse la confianza de los ciudadanos, no para lo contrario, así que ese congreso no se ha convocado", ha explicado.

Por eso, y debido a que aún no hay un "clima de acuerdo suficiente", es "evidente" que el congreso provincial, cuya convocatoria requiere el consentimiento de Génova, por ahora no se va a celebrar.

Fernando Martínez-Maíllo ha asegurado a EFE que "Génova no tiene ningún candidato" y "no apoya a nadie" en concreto de entre los tres aspirantes a la presidencia provincial del partido en Valencia -el actual responsable, Vicente Betoret, la portavoz en la Diputación, Carmen Contelles, y la exalcaldesa de La Font de la Figuera María José Penades-.

"Queremos que haya unidad" ha añadido el 'número tres' del PP, quien admite que lo "mejor" sería una candidatura, pero si no, espera que se consiga "un clima de entendimiento razonable".

Ha admitido que hizo en su momento "declaraciones un poco duras" sobre la situación del PP provincial -dijo que Génova estaba dispuesta a intervenir lo que fuera necesario-, pero ha asegurado que lo hizo "con el ánimo de hacer lo posible para intentar llegar a máximos acuerdos".

Con ese objetivo, ha añadido, Maíllo ha hecho un llamamiento a los tres candidatos y a la dirección regional para buscar dicho clima de acuerdo.

Por otra parte, Maíllo ha celebrado que ayer se llegase a un acuerdo de unidad en Sevilla, por el cual los dos candidatos, Juan Bueno y Virginia Pérez, acceden a apoyar en el congreso a quien consiga el mayor respaldo de las bases en la primera vuelta de esta elección.

"Es importante no trasladar nuestros problemas a los ciudadanos; cuanta más unidad mejor, y ayer en Sevilla se hizo un ejercicio de generosidad que espero tenga su traslación en el congreso", ha señalado.