El rechazo a los Presupuestos evidencia la fractura de Ciudadanos en Les Corts

Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo. Estos fueron los cuatro diputados de Ciudadanos de los trece que forma el grupo parlamentario en Les Corts que desobedecieron ayer las órdenes de Albert Rivera, presidente del partido, y acudieron al acto de rechazo de las inversiones previstas para la Comunitat en el proyecto de Presupuestos estatales de 2017.

El cese de Marí como portavoz, pese a estar en el aire durante meses, cayó como una bomba el pasado lunes. La dirección ya venía advirtiendo al síndic de la formación naranja de que algunas de sus declaraciones y actuaciones no casaban con la línea oficial y utilizaron la excusa de que pensaba acudir al acto de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), vetado por la dirección nacional, para formalizar la baja. Tras la cita de ayer, ya ha quedado claro quiénes son los diputados que se mantienen fieles al exportavoz, y, por tanto, se posicionan en contra de la dirección nacional: David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo, que fueron los otros representantes naranjas que también optaron por acudir al acto. Llamó especialmente la atención la ausencia de Toni Woodward, diputado afín a Marí, que optó por no acudir al acto. Sin embargo, fuentes críticas de la formación naranja aseguran que el diputado seguirá estando del lado del exportavoz parlamentario.

Marí arremetió ayer contra su propio líder por su propuesta de que aquellos militantes que no pensasen como la formación naranja tenían que abandonar Ciudadanos y lo ridiculizó al asegurar que ese día Rivera «se tomó una sobredosis de Cola Cao tremenda por la mañana. Iba muy cargado de Cola Cao». Además, acusó al partido de venderse al PP y estar «cogidos de la mano de un presidente que dijo 'Luis se fuerte'», al mismo tiempo que incidió en que él no pensaba vender «su alma» por su sueldo de portavoz. Pese a todo, Marí subrayó que su plan es seguir formando parte del partido.

El exportavoz de Ciudadanos también aprovechó su intervención en el acto en contra de los PGE para lanzar ataques a la dirección de su partido en la Comunitat. Marí quiso destacar que la cita no fue un acto «nacionalista, sino un acto para pedir justicia, igualdad y dignidad». Unas palabras que chocan directamente con la posición de Fernando Giner, portavoz autonómico de Ciudadanos y concejal en la ciudad de Valencia. Marí incidió en que las cuentas que apoyará su partido en el Congreso de los Diputados «apestan a clientelismo, negación de derechos y desigualdad» y recalcó que estos presupuestos, que diminuyen un 33% las inversiones en la Comunitat respecto al año anterior, son «nefastos para los valencianos» y que por eso van «a montar un pollo». Resignado indicó que «lamentablemente» está «escuchando a algunos compañeros defender los presupuestos más que el PP». Además, el diputado recordó que este acto fue acordado tras la firma de un manifiesto en contra de las inversiones en la Comunitat por parte de todos los partidos presentes en el hemiciclo. El exportavoz finalizó su intervención asegurando que los valencianos le eligieron para «defender la justicia y la igualdad, pero sobre todo a ellos». Unas palabras con las que se retiró envuelto en un prolongado aplauso protagonizado por el resto de diputados.

Los encontronazos de Marí con la dirección nacional del partido vienen de lejos. El diputado ha sido junto a Carolina Punset, mujer del exportavoz y actual eurodiputada de Ciudadanos, una de las voces críticas del partido, que entre otras cosas han arremetido contra Rivera por la decisión de eliminar del ideario el apellido socialdemócrata.

El partido esperará

La dirección nacional de Ciudadanos optó por no responder las declaraciones de Marí en contra de Rivera y del partido. Desde Madrid creen que la mejor respuesta a estas críticas es el silencio. Aún así, incidieron en que es muy posible que este tema se vuelva a tratar el la próxima reunión de la ejecutiva y que no se puede dar por zanjado el tema de que cuatro diputados hayan desobedecido la posición oficial de no acudir al acto de protesta de los presupuesto. Por lo que no se descarta que puedan llegar a haber expulsiones en Les Corts.

Por su parte, Marí y sus afines ya coquetean con la posibilidad de abandonar Ciudadanos y pasarse al grupo de los no adscritos. Una opción que nadie descarta y que significaría una fractura sin precedentes.