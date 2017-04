Morera sólo reúne contra los Presupuestos a 14 de los 51 diputados nacionales

El 'pollo' que la vicepresidenta Mónica Oltra pretende organizar para protestar por las escasas inversiones estatales en la Comunitat reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está todavía muy crudo. Hace más de 2.500 años, que ya es tiempo, Publio Valerio Publícola, cuatro veces cónsul de Roma, escribió: 'Ubi concordia, ibi victoria'; o sea: «Donde está la unidad, está la victoria». A tenor del escaso poder de convocatoria de las instituciones valencianas (en el caso de ayer, Les Corts), será difícil que el Gobierno central se sienta intimidado por las voces críticas valencianas en Madrid. De los 51 diputados nacionales y senadores del PP, PSPV, Compromís, Podemos, EU y Ciudadanos acudieron sólo 14, ni un tercio de todos los altos cargos electos de la Comunitat en las Cortes Generales. Unidad, poca.

El acto organizado por el presidente de la Cámara, Enric Morera, para configurar un frente común de rechazo a los PGE 2017 comenzó a las 11.10 horas. No eran demasiados los diputados nacionales y senadores. Morera convocó el pasado 5 de abril a todas las fuerzas políticas para celebrar una gran reivindicación institucional. La cita y la protesta fue rubricada por todos los partidos políticos «ante la marginación de los valencianos en los Presupuestos». Bonig, la síndica popular, ya anunció que se desmarcaba del acto y que los diputados y senadores valencianos del PP en Madrid no estarían hoy en el Palau dels Borja. Desde Cs también se adelantó que no respaldarían el evento, a pesar de la resistencia de Alexis Marí, lo que le ha costado el cargo de portavoz y la fractura de la formación, que en Madrid sí apoya unos PGE que recortan más de un 30% respecto al año pasado las inversiones estatales en la Comunitat.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la ausencia de un par de cargos electos de Compromís (Carles Mulet e Ignaci Candela), así como de cinco de los siete representantes de Podemos (faltaron los senadores Martínez, Lima y Jiménez, así como los diputados Guijarro y Bosaho).

Si el acto de ayer se concibió por el tripartito como el modo de calentar motores entre los colectivos sociales valencianos de cara a futuros actos reivindicativos de mayor enjundia, el ensayo no fue entendido como prioritario por nadie, excepto por el PSPV. Fuentes de Compromís aseguraron que Candela tenía una cita médica. La ausencia de Mulet fue excusada por sus inaplazables obligaciones en el Senado, donde ayer ocupó su escaño en el pleno de la Cámara Alta. Sin embargo, esa sesión plenaria se celebró a partir de las 16 horas, lo que sí permitió que Jordi Navarrete, también senador de Compromís y presente ayer en Valencia, se sentase al lado de su compañero Mulet, al parecer insustituible en Madrid, mañana, tarde y noche. Entre unos y otros, por tanto, 14 de los 51 convocados, el 27%.

Los únicos que no faltaron fueron los diputados y senadores socialistas, todos presentes en un acto durante el cual Morera recibió el asentimiento para crear una comisión de expertos sobre las inversiones territorializadas de los PGE, y pedir una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el fin de expresarle su malestar por el trato a los valencianos. Igualmente, los presentes en el hemiciclo consideraron necesario plantear todo tipo de enmiendas a las cuentas presentadas por el Gobierno de Rajoy. El síndic del PSPV, Manolo Mata, consideró que los PGE dejan traslucir «que tenemos un problema de país, de falta de ganas de hacer país».

Por la tarde, en el Senado, a preguntas de Mulet, Montoro instó a Compromís a «dejar el lenguaje victimista». «El discurso victimista es injusto y desleal», afirmó Montoro, quien insistió en que la Comunitat recibe unos recursos financieros por parte del Estado que están entre «las mayores» cuantías de los territorios, pues según el ministro los PGE supondrán una «financiación adicional» para la Comunitat de «más de 851 millones de euros».

Acto institucional

Tras la fallida escenificación de la unidad valenciana contra los PGE, se celebraron los actos organizados con motivo de la conmemoración de la derrota en la Batalla de Almansa el 25 d'Abril hace ahora 310 años, con un acto institucional que desde Les Corts se centró en la exigencia de igualdad para la Comunitat en materia de financiación e inversiones y por la apuesta por una Europa unida en el momento de euroescepticismo actual. Así lo puso de manifiesto Morera durante el acto de entrega de la Alta Distinción de Les Corts al Tratado de Roma y el I Premio Guillem Agulló, en recuerdo al joven de izquierdas asesinado en 1993, que recaló, a título póstumo, en Daniel Sanjuan Guaita, fallecido el año pasado.

Al acto institucional parlamentario sí acudieron los representantes de todos los partidos con representación en la Cámara valenciana. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, justificó la ausencia en el acto de diputados y senadores en que su formación no va a los «circos». «Nosotros no vamos a los circos y esto ha sido un circo», indicó Bonig, si bien fue uno modesto, y no precisamente de tres pistas con sus leones, trapecistas... y pollos.