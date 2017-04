Zoido tira del 'chivatazo' a ETA para defender a su 'número 2'

Acusaciones gruesas en el Senado por parte del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para defender a su ‘número 2’, José Antonio Nieto, tras la reunión que mantuvo éste con Pablo González, el hermano de Ignacio González el 3 de marzo, cuando ya estaba en su fase final las investigaciones de la ‘operación Lezo’.

Zoido, en contestación a los socialistas, ha sacado a colación el soplo a ETA de 2006 bajo el mandato de Rodríguez Zapatero. Ha explicado que Nieto no se reunión “ni en gasolineras” (referencia al caso Pokemon y al ex ministro José Blanco) ni en un reservado”. Y no dio “un chivatazo para que un servicio se pudiera desmontar un servicio”, en clara referencia al soplo al aparato de extorsión de ETA en el Bar Faisán. El ministro ha recordado “otras épocas” con “otros partidos” en los que no se “respeta al Estado de Derecho. Hay quien ha gobernado antes y no lo han hecho”, apostilló.

Más allá de esos ataques, Zoido ha explicado que Nieto tardó dos meses en recibir al hermano de González y siempre sin tener “ni idea de que estaba investigado”. “No se ha hablado en absoluto de González ni de ninguna de investigación, sino de los sistemas de seguridad en los nuevos centros de Mercasa”. “¿Cree que somos tan tontos de hacer esas barbaridades a las con luz y taquígrafos a las 9.30 de la mañana en un despacho oficial?”, se ha preguntado. “Nieto no conocía los hechos, no por dejación, sino porque dejaba trabajar con independencia a la policía judicial”. “Y no era adivino para saber que en un mes y medio iba a estar imputado”, ha zanjado Zoido, interpelado hasta tres veces en la sesión de control del Senado.

El viernes será el turno del propio secretario de Estado de Seguridad en la Comisión de Interior del Congreso.