Ximo Puig confía en que Eduardo Zaplana no sea imputado para no aumentar más el «desprestigio» de la Comunitat

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, confía en que su antecesor y exministro de Trabajo, el 'popular' Eduardo Zaplana, finalmente no sea imputado dentro de la 'Operación Lezo' para no aumentar más el "desprestigio" que tiene la Comunitat por la corrupción "formulada por el PP", ya que "esta hipoteca reputacional cuesta mucho de levantar".

Puig, antes de participar en el acto institucional del 'Dia de les Corts valencianes', se ha referido así preguntado por la inclusión de Zaplana en el listado de más de 60 personas que el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga dentro de la 'Operación Lezo'.

Al respecto, ha recordado que en estos momentos Zaplana "no está imputado y no se sabe todavía en qué situación procesal está" y ha recalcado que le gustaría que "finalmente terminara en nada porque el desprestigio de la Comunitat formulado por el PP ha sido demasiado intenso y nos cuesta mucho levantar la hipoteca reputacional".

Así, ha pedido "prudencia" ya que, con la información que en estos momentos se dispone, no se puede "generalizar a todas las personas". No obstante, ha mostrado su "tristeza" porque "otra vez la Comunitat Valenciana esté vinculada a la corrupción". Por ello, ha recalcado que lo que tiene que hacer el PP "de una vez por todas" es "asumir responsabilidades políticas" porque "no eran dos o tres manzanas podridas sino que era un cesta entera".

En ese sentido, ha apuntado que la corrupción era "sistémica" y "eso es lo que exige una respuesta política que no se ha dado todavía". En esta línea, ha considerado que hoy, día de entrega del premio Guillem Agulló, es "un buen día" para hablar de "reparaciones de personas y derechos que durante mucho tiempo ha estando marginadas".