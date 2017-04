Albert Rivera fulmina a Alexis Marí de portavoz y recupera el control de Cs en Les Corts

Punto y final. La dirección nacional de Ciudadanos acordó finalmente ayer el relevo de Alexis Marí como portavoz parlamentario de Les Corts. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, aludió al explicar la decisión a la necesidad de mejorar la «cohesión interna» de la formación naranja y la estrategia política en el ámbito de la Comunitat. La destitución se adopta por una cuestión de «confianza política» y buscando una mayor coordinación «tanto del grupo parlamentario como a nivel orgánico» dentro de la Comunitat Valenciana, remachó. La joven diputada alicantina Mª Carmen Sánchez le sustituirá -como reveló la propia dirección nacional- al frente del grupo parlamentario.

La dirección de Ciudadanos planeaba el relevo de Marí desde hace meses. De hecho, el detonante de la destitución del que también fuera líder de UPyD en la Comunitat Valenciana -fue uno de los primeros cuadros de ese partido que pasó a formar parte del partido que lidera Albert Rivera- es el menos sólido de todos: la decisión del diputado de respaldar con su presencia un acto hoy en Les Corts de rechazo al capítulo de inversiones en la Comunitat Valenciana previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. La censura a esas cuentas la llegó a compartir incluso el PP valenciano -que suscribió con la totalidad de los grupos una declaración institucional de protesta en ese sentido-, aunque los populares no acudirán a ese acto. Marí, en cambio, ha venido reiterando en las últimas jornadas que no faltaría a esa cita. Así se lo hizo saber el pasado sábado al propio Villegas, con el que mantuvo un almuerzo y que ya le advirtió de que esa posición traería consecuencias.

Marí ayer evitó hacer declaraciones tras conocer la decisión de la dirección nacional del partido -el de Cs en Les Corts fue el único portavoz parlamentario relevado por el partido-. Se limitó, como buen aficionado que es, a publicar en la red social twitter un comentario: «2200 € dan para mucho en una nómina, pero no para comprar almas. La mía no. #respeto». Desde ayer por la mañana, en el perfil que aparece de Marí en la misma red social ya se definía como «diputado autonómico», sin mencionar siquiera a Ciudadanos.

Pero la posición del ya exportavoz de Ciudadanos respecto a los PGE -que la dirección nacional del partido ya ha anunciado que sí respaldará en las Cortes Generales- no es la única razón, ni siquiera la principal, por la que Madrid fuerza su marcha. De la destitución de Marí se viene hablando con insistencia, tanto en su partido como en los medios de comunicación, desde hace meses. El diputado autonómico -que ayer deslizó su intención de continuar en el grupo de Ciudadanos (pese a que en algunos círculos se había especulado con un eventual pase al grupo de los no adscritos)- es la pareja sentimental de la eurodiputada de Cs Carolina Punset. La que fuera cabeza de lista de la formación naranja por la Comunitat en las elecciones autonómicas de 2015 anunció el pasado mes de octubre su decisión de abandonar la dirección nacional del partido naranja al no compartir «la mayor parte de las decisiones estratégicas» adoptadas por el equipo de Rivera.

Una semana antes, Punset había utilizado una red social para hacer un comentario en tono de burla sobre la Real Senyera y la procesión del 9 d’Octubre, justo el día que su compañero de partido y portavoz de Cs en la Comunitat, Fernando Giner -uno de los dirigentes del partido más cercanos a Rivera-, fue el portador de la bandera.

Marí no ha sido ajeno al progresivo distanciamiento entre Punset y la dirección de Cs. De hecho, el propio diputado autonómico mostró su sintonía con la decisión de Punset -a la que se le atribuyó la posibilidad de disputarle el liderazgo a Rivera en el último congreso-.

A Marí, que sustituyó a Punset como portavoz en Les Corts en febrero cuando ésta aceptó el escaño de eurodiputada, se le ha venido censurando en el grupo parlamentario la posición mantenida en relación con la mayoría parlamentaria del tripartito en Les Corts. Este diario elaboró un informe que demostraba que la formación naranja había coincidido en más ocasiones en las votaciones en la Cámara con PSPV, Compromís y Podemos que con el PP, a pesar de que los nacionalistas y la formación de Iglesias se encuentran en las antípodas de Cs.

La formación naranja, con Marí al frente, ha permitido desbloquear algunas instituciones que, en el caso de mantener la misma posición que el PP, ataban de pies y manos al Consell. El PPCV ha calificado en alguna ocasión a Cs de «partido de veraneantes», en alusión a lo variable de su posición política.