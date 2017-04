La Audiencia responde a un abogado de Emarsa que no puede admitir su renuncia

valencia. La posición de fuerza que ha adoptado el abogado de oficio de José Luis Sena conduce irremediablemente hacia la suspensión, por tercera vez, del juicio de Emarsa. El letrado Luis Jiménez mantiene su postura. «No voy a estar ni en Valencia», declaró ayer a LAS PROVINCIAS en referencia al próximo 2 de mayo, fecha que arranca la vista. En términos más duros se ha expresado recientemente ante la Audiencia. Pese a que avisó de que no iba a presentar más escritos, la pasada semana todavía entregó un recurso ante la resolución de la Sala. El tribunal explicaba que no tenía competencias para eximirle de la defensa del empresario. Remitía cualquier decisión en este sentido al Colegio de Abogados de Valencia, que ya rechazó la solicitud.

El letrado denunció a su cliente porque mientras él preparaba la defensa, el abogado particular de Sena, que ya había renunciado a su defensa, seguía manteniendo conversaciones con las acusaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Jiménez dice que la renuncia de los letrados -de Sena y de otros- fue una decisión premeditada porque «ante la certeza de que van a ser condenados» buscan deliberadamente «remedios procesales» que les causen indefensión y posteriormente alegar esto ante el Tribunal Supremo.

Además, critica que su cliente en una de las piezas separadas del caso sí dispone de un letrado particular. «O se tiene dinero o no se tiene, pero no cabe pedir Justicia gratuita a la carta...¿De verdad que a la Sala no le parece un poco extraño todo esto?

El letrado, que es de Barcelona pero ejerce el turno de oficio en el Colegio de Abogados de Valencia, ha buscado el amparo de la institución colegial. La Junta no le ha dado la razón. Considera que no existen motivos suficientes para anular su designación. Una de las consecuencias puede ser incluso la inhabilitación.

El juicio del caso Emarsa ha sido aplazado en dos ocasiones. Una por la detención de Ignacio Roca Samper, el cerebro financiero de la trama en Moldavia. El aplazamiento fue de casi un año. El otro retraso se produjo hace unos meses tras la petición de los letrados de oficio de más tiempo para prepararse la causa tras la renuncia de los letrados particulares.