Alexis Marí afea a Rivera sus críticas a los díscolos de Ciudadanos: «Ese día se tomó una sobredosis de Cola Cao tremenda»

El todavía síndic de Ciudadanos en Less Corts Valencianes, Alexis marí, ha afeado al líder de su formación, Albert Rivera, que animara a dejar el partido a aquellos que no estuvieran de acuerdo en alguna cuestión. "Ese día creo que se tomó una sobredosis de Cola Cao por la mañana tremenda porque a quién se le ocurre. A mí nunca se me ocurría decirle a un compañero con el que tiene discrepancias sanas, que se vaya".

Así lo ha indicado Alexis Marí a los medios de comunicación en los pasillos de les Corts, al ser preguntado sobre la decisión de la Ejecutiva de Ciudadanos (Cs) de nombrar a nuevo portavoz en la Cámara autonómica valenciana y relevar de su cargo al hasta ahora síndic Alexis Marí por la diputada autonómica por Alicante y portavoz adjunta del grupo parlamentario Maria del Carmen Sánchez.

Marí ha manifestado sentirse "bien, muy tranquilo y descansado", a pesar de reconocer que ha dormido cinco horas, y ha defendido la gestión que ha llevado a cabo al frente de la portavocía de la formación naranja en las Corts. "No me he desviado ni medio milímetro de lo que decía nuestro programa electoral. Le pese a quien le pese", ha subrayado.

Visiblemente afectado, el todavía síndic de Ciudadanos en el parlamento valenciano ha criticado algunas de las decisiones que ha adoptado su formación como "ir de la mano con el de 'Luis sé fuerte', en alusión al sms que Rajoy envió a Luis Bárcenas, o "acostarse siendo socialdemocráta y levantarse siendo ultraliberal", pero ha insistido en que se siente representado por ciertas personas del partido como los diputados autonómicos en las Corts David de Miguel o Alberto García.

"Hay con otros compañeros con los que me siento menos representado y que tengo discrepancias con algunos sanas y con otros a los que les digo que esto es infumable. El otro día escuchaba a mi presidente (Albert Rivera) decir que se vayan, pues oiga con todo el respeto que le tengo, ese día creo que se tomó una sobredosis de Cola Cao por la mañana tremenda porque a quién se le ocurre. A mí nunca se me ocurría decirle a un compañero que tiene discrepancias sana que se vayan".