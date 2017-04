Alexis Marí: «2.200 euros dan para mucho, pero no para comprar mi alma»

El diptuado autonómico de Ciudadanos, Alexis Marí, no ha tardado en contestar a la Ejecutiva del partido después de ser relevado como portavoz en Les Corts. Lo ha hecho a través de su cuenta de Tiwtter, medio que utiliza con mucha frecuencia para lanzar sus mensajes a la opinión pública. "2.200 euros dan para mucho en una nómina, pero no para comprar almas. La mía no. #respeto", publicó el marido de Carolina Punset, una de las voces más críticas con la dirección nacional de la formación naranja.

