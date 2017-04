El Consejo Rector abordará la incompatibilidad en su reunión de mayo

valencia. El presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, ha comunicado que la incompatibilidad de una de las consejeras del órgano rector de la nueva radiotelevisión se tratará en la próxima reunión. El encuentro no se celebrará hasta el mes de mayo. Podía el responsable adelantar ese debate -alguna tesis apunta a que se podrían invalidar las decisiones adoptadas hasta la fecha- si él mismo convocaba el consejo o bien lo hacían un tercio de los representantes. Pero no parece ser un asunto urgente para Soriano. Todo lo contrario a lo que sostiene Vicente Cutanda, el hombre del PP en el organismo. «No entiendo por qué el presidente no le da importancia siendo un asunto de vital trascendencia. De igual modo, tampoco entiendo la postura del resto de consejeros».

Lola Navarro incumple la ley porque al mismo tiempo que fue elegida para el puesto ya ocupaba un alto cargo en el sindicato UGT, tal y como informó esta semana LAS PROVINCIAS. La norma establece de manera expresa que no se pueden conjugar ambas responsabilidades. Cutanda alerta de las «importantes» consecuencias que puede generar este incumplimiento al poner en riesgo incluso la elección de la directora general del ente, Empar Marco.

Además, corrigió a la vicepresindenta del Consell, Mónica Oltra, cuando dijo que el problema se debía a un error del propio consejo rector. «Fue el Pleno de Les Corts quien aprobó los integrantes del órgano. Así que son ellos los responsables de esta decisión». El síndic del PP, Jorge Bellver, también anunció que su grupo pedirá la comparecencia de Soriano en el Parlamento para que aclare la situación.