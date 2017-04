Betoret se siente «avergonzado» por la imagen del PP que ofrece Contelles

El enfrentamiento en el PP de Valencia, lejos de diluirse, como mínimo se mantiene. El pacto de mínimos para rebajar la tensión entre las dos candidaturas a la presidencia del PP provincial no parece que se esté respetando. Y mientras, la dirección nacional, que también vio con buenos ojos el fin de las hostilidades, asiste a un intercambio de golpes de incierto desenlace. Marí Carmen Contelles apretó el pasado viernes y acusó a Betoret de contactar con un exedil del PP de la Pobla de Vallbona para que buscara algún asunto polémico de su rival. Contelles fue alcaldesa de este municipio.

El presidente provincial ha negado tajantemente estos hechos. «Radicalmente falso», respondió. Consideró que se trata de acusaciones «chabacanas» y que provienen de una persona «que ha perdido el control» ante la falta de opciones y recurre a «subterfugios» para buscar el enfrentamiento.

El responsable 'popular' mostró su preocupación por la imagen que traslada el Partido Popular. «Profundamente avergonzado de la imagen que Contelles está ofreciendo al resto de España». Por ello, no dudó en pedir «perdón» al resto de militantes y cargos populares. Betoret insiste en que el partido siempre ha resuelto sus diferentes planteamientos «sin llegar a la injuria, la descalificación y las malas formas».

La afirmación de Contelles y la respuesta de Betoret rompen el acuerdo de buscar calma y consenso

Recuerda el actual presidente la etapa que ha vivido el PP -y que todavía sufre aunque con menor intensidad los casos de Imelsa o Taula- en la que la formación no dejaba de ocupar páginas y portadas. «Lo que ha conseguido ella es devolverlo a sus peores momentos destruyendo todo el trabajo hecho por nuestros compañeros».

Betoret sostuvo que cada vez que Contelles habla, «tenemos que salir a pedir disculpas». Cree que las campañas no se deben ensuciar de esta forma, es decir, «con falsedades, engaños y atacando las parcelas personales». Aseguró que no entiende como tras el mensaje de «rebajar la tensión», su compañera de partido puede «encender la mecha».

Atribuyó Betoret a Contelles el espectáculo del pasado miércoles en la junta que debía elegir el comité organizador del congreso. La convocatoria terminó con el rechazo de la candidatura que presentaba el actual presidente y sin que se pudiera votar la alternativa propuesta por Contelles. No faltaron las recriminaciones entre responsables de ambos grupos.

La candidata a ocupar la presidencia se mantiene, de momento, firme en su intención de concurrir con una lista alternativa al congreso. Los intentos de Génova por unificar candidaturas han resultado inútiles.

Betoret mantuvo ayer un almuerzo con dirigentes de la provincia de Valencia en el que apeló al espíritu de lealtad y unidad que llevó al PP a cosechar las mejores victorias electorales porque «2019 empieza ahora, no nos podemos desviar ni un centímetro del camino porque nos jugamos mucho».

Existe una tercera alternativa, aunque con muy escasos apoyos. Se trata de María José Penadés. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Font de la Figuera también optará a ser presidenta., tal y como informó LAS PROVINCIAS. Se pronunció ayer acerca de las acusaciones de Contelles y salió en defensa de Betoret. «Esas no son sus formas, estoy convencida», recalcó. La aspirante se ofreció a mediar entre ambos candidatos a la presidencia provincial, «si entre ellos no se hablan» para llegar a un «consenso» y «hablar». Apostó por olvidarse de «sillones y de sillas» porque hay que estar «al lado de las personas y no de las instituciones».