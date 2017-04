Mª Carmen Contelles: «Maillo puede tener preferencia personal por un candidato, pero al final las urnas deciden»

La entrevista con Mª Carmen Contelles se produce el jueves, horas después de que Génova haya amagado con intervenir en el PP de Valencia para evitar una confrontación entre el presidente provincial, Vicente Betoret, y la portavoz popular en la Diputación.

¿Finalmente va a ser candidata?

Sí, he confirmado que en cuanto se abran los plazos presentaré mi candidatura.

¿Y para qué quiere presidir el partido?

El objetivo es volver a gobernar las instituciones y para eso necesitamos un partido fuerte, que se prepare para 2019, orgulloso de ser de la provincia y del PP.

¿Coincide con el criterio de Génova de que una división como la de la última junta directiva puede afectar a las opciones electorales?

Lo que no podemos es confundir división con democracia. No podemos abogar por la regeneración y por la apertura del partido y en el momento en el que hay más de un candidato, intentar evitarlo.

¿Y usted cree que para el PP será más difícil ganar las elecciones con Betoret como líder provincial?

Han pasado 18 meses desde que asumió la presidencia provincial y el partido no ha sabido volver a reilusionar a la gente. Me presento porque tengo otro proyecto, que como se vio en la junta directiva del miércoles pasado no es el que representa Betoret. Ahí queda la foto de lo que representa la dirección actual.

Explíqueme cuál es esa foto.

La definiría como de falta de democracia. No se pudo votar siquiera nuestra candidatura al COC, hubo muchísimas irregularidades, votó gente que no tiene ningún cargo y que no debía de haber participado, y en cambio no pudo participar gente que sí tenía derecho a hacerlo.

¿Diría que Génova está empeñada en que usted no se presente?

Creo que la dirección nacional, como todos, quiere ganar las elecciones de 2019. En los estatutos nacionales se aprobó más apertura del partido y ahora sería incongruente decir que no puede haber más de un candidato. Agradezco que (Maillo) nos llamara a Madrid. Él dijo que quiere que ganemos, no quién tiene que ser el presidente provincial, faltaría más. Sus palabras fueron que habláramos y que intentáramos acercar posturas. Estoy convencida de que Maillo cree en la democracia de este partido.

¿Admite la etiqueta de candidata de la dirección regional?

No. Me gusta más la de candidata de las bases.

¿Qué pasó en esa reunión entre usted, Betoret, Eva Ortiz y Maillo?

El mensaje fue que a la dirección nacional no le importa cómo se llame el presidente, y yo añado que eso es lo normal. Y que a partir de ahí tenemos que hablar, pero que eso no significa integrar o que alguien se retire.

¿Y la amenaza de 'intervención'?

No lo entiendo como una amenaza y espero que no sea así. Es verdad que ciertos ánimos se tienen que parar, pero no son los de la candidatura que yo represento. No tiene por qué haber ninguna intervención ni aquí ni en ningún sitio porque entonces esto no sería el PP.

¿Usted cómo interpreta esa intervención? ¿Nombrar una gestora?

No la quiero interpretar porque no la entiendo. Estoy convencida de que Maillo no va a intervenir aquí ni en ningún sitio. Podrá tener personalmente más preferencia por un candidato o por otro, pero al final las urnas deciden.

Y en el caso de la provincia de Valencia, ¿Maillo prefiere a Betoret?

No lo sé, él me ha dicho que no. Tal cual me dijo: 'me da igual quien sea el presidente provincial, lo que quiero es que ganéis en 2019 y quiero unidad'.

¿Le llama la atención que con todos los frentes judiciales que tiene abiertos la dirección nacional del PP, esté tan centrada en el congreso de la provincia de Valencia?

En la junta sí que comentamos un poco eso. Pero que el coordinador general hable con las provincias o con las comunidades es lo normal.

Génova mostró esta semana en un comunicado su 'decepción' con la dirección regional del PPCV.

Leí la información y no entendí muy bien la frase. Nadie tiene por qué tener ninguna decepción porque lo único que estamos haciendo es cumplir los estatutos.

Si usted fuera Betoret, ¿dimitiría tras haber convocado la junta provincial y perder la votación?

Sí.

Y si usted sale derrotada del congreso provincial, ¿dimitirá como portavoz en la Diputación?

No.

Parece contradictorio.

Son dos cosas diferentes, la orgánica y la institucional. Aquí hay dos candidaturas: el que gana, sigue con su proyecto, y el que pierde se pone a disposición del otro para trabajar.

Y si gana, ¿su intención es también ser candidata en 2019 a presidir la institución provincial?

No me lo planteo. Me presento para que el PP gane en todos los municipios, para que Bonig sea la presidenta de la Generalitat y la Diputación vuelva a ser popular.

¿Para el PPCV es mejor o peor tener una dirección provincial en Valencia en sintonía con la regional?

Por supuesto que es mejor. El PPCV son las tres provincias y no tiene sentido que alguna vaya por libre. Cualquier otra cosa hace que no cumplamos el objetivo que quiere Maillo de ganar las elecciones.

La ciudad de Valencia es pieza clave para la provincia. ¿Cómo valora la situación del partido?

Está remontando. Hay un proyecto nuevo que lidera Luis Santamaría que, a pesar de todas las piedras que se le han puesto en el camino, empieza a coger forma.

¿Actuó bien la dirección regional con los nueve concejales salpicados por Taula?

Creo que sí. A toro pasado piensas que algunas cosas se podrían haber hecho de otra forma, pero en ese momento la sociedad nos pedía medidas ejemplares. Bonig tuvo lo que hay que tener, serenidad y capacidad de liderazgo para tomar una decisión muy difícil porque afectaba a compañeros.

Le he oído decir a algún colaborador de Betoret que usted no puede ser presidenta provincial porque está imputada.

Estoy investigada en un proyecto urbanístico de hace doce años pese a que yo era concejal de juventud. Se ha pedido el archivo porque mi responsabilidad era ningúna.

¿Aparecer en el sumario del caso Imelsa como le ocurre a Betoret le inhabilita para presentarse?

No inhabilita, faltaría más. Cada uno tiene que presentar su proyecto. El suyo es el del pasado. Yo represento participación, cambio y mirar al futuro.

¿Qué valoración hace de los dos años de Jorge Rodríguez en la Diputación y de las zancadillas que se ponen PSPV y Compromís?

Se resume en sectarismo y guerra interna. A los 55 alcaldes del PP se les ningunea. Ontinyent, la localidad de la que Rodríguez es alcalde, se lleva mucho más dinero en ayudas de los presupuestos que los 55 pueblos del PP. Y se pasan el día en guerras internas, en ese equilibrio entre PSPV y Compromis, y se dejan de gestionar.