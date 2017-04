Contelles acusa a Betoret de acudir a Compromís para tratar de buscarle trapos sucios

La portavoz del PP en la Diputación de Valencia y candidata a la presidencia provincial del partido, Mª Carmen Contelles, acusó ayer al actual líder, Vicente Betoret, de recurrir a la guerra sucia para tratar de sacar ventaja en la batalla por la presidencia del partido. Contelles reveló que Betoret habría contactado a un exconcejal del PP para que éste se pusiera en contacto con el alcalde de la Pobla de Vallbona (Compromís) con el objetivo de que éste le facilitara trapos sucios sobre Contelles, exalcaldesa de este municipio.

Contelles relató este incidente ayer en el programa 'Societat Valenciana' que se emite en la 99.9 Valencia Radio. La portavoz popular confirmó que el concejal al que había recurrido Betoret era Francisco Micó, exedil de la localidad de Benisanó y exsecretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). En concreto, explicó que Micó habría acudido al ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, ahora en manos de Compromís -el alcalde es Josep Vicent Garcia- y que se habría dirigido al primer edil para pedirle que le facilitara información de cualquier tipo de asunto turbio en el que pudiera verse implicada Contelles, que fue alcaldesa de esta localidad entre 2007 y 2015. La dirigente popular confirmó también que, por orden del presidente provincial, también se estaría buscando información negativa de la presidenta regional, Isabel Bonig, y de la vicesecretaria de Política Social, María José Català. «Está confirmado», señaló Contelles durante la entrevista concedida al citado programa radiofónico.

La dirigente popular explicó incluso que ya había abordado con Betoret este asunto. «Me dijo que ya había hablado con Micó, que se lo había negado todo y que me llamaría. Yo le contesté que no hacía falta que me llamara y que lo que podía hacer era borrar mi número de teléfono», relató.

Contelles aseguró que también había trasladado este caso al coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maillo. «Lo que este señor ha hecho es muy grave, es una barbaridad ir a un sitio a pedir algo así», reseñó. La portavoz del PP en la Diputación de Valencia lamentó este tipo de prácticas «que no son democráticas» por parte de «quienes intentan dar ejemplo de dignidad y democracia», pero luego tienen «miedo a las urnas y a perder», en alusión al transcurso de la junta directiva provincial celebrada el pasado miércoles.

La denuncia de la candidata popular a la presidencia provincial llega justo después de la advertencia lanzada por el número tres de la dirección nacional, que el jueves por la mañana se mostró dispuesto a «intervenir lo que sea necesario» para evitar que hubiera una confrontación en el congreso provincial. Horas después, Bonig mantenía una reunión con el líder provincial y con su eventual adversaria para emplazarles a llegar a un acuerdo cobre la composición del Comité Organizador del Congreso (COC) y desbloquear la convocatoria del cónclave.

Desde la dirección regional se hizo ayer un llamamiento a la tranquilidad. Las fuentes consultadas por este diario expresaron su convencimiento de que «la cuerda no se puede tensar más» y la necesidad de «reconducir la situación». Génova también estaría de acuerdo en este llamamiento.

Con todo, la denuncia de Contelles podría alterar esa hoja de ruta trazada a mitad de camino entre Madrid y la dirección regional para no repetir episodios como el de la junta directiva, con un enfrentamiento que impidió dar luz verde al congreso provincial.