Rajoy declarará como testigo en el juicio del 'caso Gürtel'

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy declarará como testigo y en una fecha aún por determinar en el juicio por el 'caso Gürtel', primera etapa, que se celebra desde el pasado octubre en la Audiencia Nacional. El tribunal presidido por Ángel Hurtado ha decidido por mayoría de 2 a 1 que Rajoy acuda al juicio, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto a que declarase. La petición de que el presidente acudiera a la sala era de la acusación popular de Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), que en otras dos ocasiones anteriores (febrero y octubre del año pasado) había visto rechazada su pretensión. Por eso, la decisión de sala ha sido una verdadera sorpresa en el tribunal. Cabe recordar que Rajoy podrá declarar en su propio despacho, según recoge el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Poco antes de la decisión del dividido tribunal, la Fiscalía habia mantenido, como en las dos veces anteriores que se había planteado la petición, que la presencia de Rajoy no era "ni útil ni necesaria" para el devenir de la causa y que, además, sería "redundante" para probar la existencia de la caja b del PP. Entendía la Fiscalía que la existencia de esa contabilidad en negro "está suficientemente acreditada" ya, sin la citación de Rajoy. El abogado del Estado, Edmundo Bal, se había sumado a la posición del Ministerio Público. "No ha aparecido ningún indicio, no han cambiado las circunstancias que determinaron la decisión inicial" de no citar al jefe del Ejecutivo, ha señalado Bal.

El PP, que está personado en la causa como partícipe a título lucrativo, también se había opuesto a la petición de Adade porque era "una diligencia enormemente perturbadora, con finalidad espuria y extraprocesal", en palabras el letrado del partido, Jesús Santos.

Adade pedía la comparecencia de Rajoy porque fue secretario general del partido y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y la existencia de esa contabilidad B.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que juzga la primera época de la trama Gurtel, ya rechazó en febrero de 2016 la comparecencia del presidente del Gobierno al entender que no había razón suficiente, pero "sin perjuicio de que en otro momento se pudiera acordar por la Sala que testifique de considerarlo necesario". Tras este pronunciamiento, Adade volvió a pedir que se sentara a Rajoy en el banquillo el pasado octubre pero el juzgado lo rechazó de nuevo. No obstante, el tribunal, en su resolución, no ha explicado las causas que le han hecho cambiar de opinión esta vez.

Respeto a las decisiones judiciales

El presidente del Gobierno, por su parte, está dispuesto a colaborar con la Justicia y respeta las decisiones judiciales, según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa. Fuentes de Moncloa han indicado a Europa Press que "siempre" respetan las decisiones judiciales y "nunca" las comentan. Además, han señalado que "siempre" han estado dispuestos a colaborar con la Justicia, "como no puede ser de otra manera".

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha asegurado, tras la "noticia" de la citación de Mariano Rajoy como testigo en el 'caso Gürtel', que su formación colaborará con la Justicia porque "no hay nada que ocultar". Además, ha pedido a las demás formaciones que "actúen igual" que el PP, que "siempre" respeta las decisiones judiciales y colabora con los jueces.

"Ante esa noticia, lo que el PP tiene que decir es que va a mostrar siempre su máxima colaboración con la Justicia, como no puede ser de otra manera, que no hay nada que ocultar", ha manifestado Rojas en los pasillos de la Cámara Baja.