Rufián se queja de que algunos diputados le llamaron ayer «gilipollas»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado hoy que se hable "más de las formas" con que se dirigió ayer al exministro Jorge Fernández Díaz en la comisión de investigación "que de quien ha conspirado en su despacho", y se ha quejado de que hubo diputados que a él le llamaron "gilipollas".

"Algo habitual aquí es que se hable más de las formas que de quien ha conspirado en su despacho y de que diputados durante esa comisión nos llamaran gilipollas, pero nadie me preguntará por eso", ha lamentado en los pasillos de la cámara.

Tras recalcar que la crítica a sus formas y a su lenguaje por encima del contenido de la comisión era "muy previsible", se ha mostrado convencido de que tal cosa no es casual. "Se habla tanto de nosotros para no hablar de lo que hicieron ellos", ha apuntado, al tiempo que ha admitido con sorna que igual son cosas suyas que "se hable más de quien señala a la luna que de la luna".

También ha ironizado con que "puede ser que haya alguien con una voz muy similar a Jorge Fernández Díaz que tenga el poder de estar en su despacho" y que no fuera él -como sostiene el exministro- el que habla en las grabaciones que se investigan.

«Cortina de humo»

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado por su parte que se centre el debate en el comportamiento de Rufián, una "cortina de humo" utilizada para "proteger" al exministro del Interior. Para Iglesias, es "gravísimo" que se informe de las actuaciones de Rufián en primer plano frente al hecho de que el exministro sea investigado por perseguir a la oposición política "a las órdenes de su Ministerio" y también lo es que Fernández Díaz "mienta" en sede parlamentaria. "Lo grave es que el señor ministro mintiera y ordenara investigar a la oposición; lo que diga el señor Rufián pues mire, cortinas de humo", ha afirmado en declaraciones en los pasillos del Congreso.

En este sentido, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha dicho que "hay pruebas suficientes" para afirmar que se estaban llevando a cabo estas prácticas desde el Ministerio de Interior, y ha opinado que la función de Fernández Díaz es "decir lo que está diciendo" aunque, a su juicio, no sea la verdad.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha reiterado que el exministro "no tiene defensa posible" ya que "conspiró de forma deliberada", y así se evidenció a través de la grabación de sus conversaciones con De Alonso y que le culpan del incidente. Como Iglesias, el diputado por Valencia ha señalado que el lenguaje de Rufián en la Cámara Baja es ya conocido y por lo tanto "no merece más comentario" porque "al final se toma la anécdota por categoría", y no es lo que, según Sixto, se tiene que hacer en la sede parlamentaria.