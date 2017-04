Vicente Betoret carga contra la foto de Mari Carmen Contelles: «Citar a la gente presionándoles para ir no son maneras»

Vicente Betoret ha salido al paso después de conocerse la fotografía que se realizó Mari Carmen Contelles, en el Parque de Cabecera de la ciudad de Valencia, junto con cargos populares que le darían su respaldo en el próximo congreso provincial del Partido Popular. «Los posados en jardín están muy bien pero no ayudan a unir un partido. Citar a la gente presionándoles para ir a una fotografía no son maneras. Hay que dar libertad para opinar sin obligar a hacerse una foto en favor de papá o de mamá, un error que obliga a posicionarse a la gente unos contra otros», asegura el presidente provincial del Partido Popular de Valencia sobre la instantánea.

La instantánea se produce después de conocerse que Mari Carmen Contelles se perfila como rival de Betoret para disputar la presidencia del Partido Popular de la provincia de Valencia. A la convocatoria de Contelles acudieron cerca de 120 personas, entre ellas se daban cita 9 diputados provinciales, presidentes comarcales, alcaldes y concejales populares para escenificar los apoyes de Contelles. Dicha imagen no ha sido del agrado de Betoret que la ha considerado un "error". Apelando a la unidad, el actual presidente provincial del PP ha querido remarcar que "si no hacemos experimentos tendremos un buen resultado en las elecciones de 2019", así como que "los partidos que se dividen no ganan elecciones". "Hay que ser responsables", sentenció Betoret.

La foto de Contelles.

Vicente Betoret ha negado que Contelles se haya puesto en contacto con él: «Bonig me dijo que lo haría, aunque no sé para qué, pero no lo ha hecho. Yo estoy abierto al consenso, pero eso tiene que quererlo todo el mundo».