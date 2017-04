Isabel Bonig pide a Mariano Rajoy «justicia» con la Comunitat Valenciana

Las comparecencias de hoy en el XIV Congreso del PP no han mantenido la puntualidad de la jornada del sábado. Cerca de las once y media, el líder de la formación, Mariano Rajoy, ha cerrado el cónclave de los populares valencianos. Una cita sin apenas emoción al ser Isabel Bonig la única candidata. No obstante, la cita ha servido para mantener la incertidumbre de cara al próximo congreso provincial donde se da por hecho que Vicente Betoret no tendrá el camino despejado para renovar. Mas bien todo lo contrario. Pasadas las 11.15 y tras una colección de selfies y saludos de los afiliados, Rajoy ha logrado entrar al auditorio, escoltado por Isabel Bonig, Betoret y los presidentes de las Diputaciones. El trayecto hacia el escenario tampoco fue rápido. Otros cinco minutos hasta que González Pons ha tomado de nuevo la palabra para mostrar sus condolencias con las víctimas de Colombia y mostrar su apoyo a los personas que sufren autismo. A continuación, se ha proyectado un vídeo de promoción de la propia Bonig para 'calentar' el ambiente antes de situarse tras el atril.

La recién elegida presidenta ha agradecido el apoyo de sus compañeros en la organización del evento y la masiva afluencia al congreso. "Siempre estáis cuando os llamamos", les ha felicitado. De nuevo, ha ensalzado la figura de Barberá y su legado, que se recoge en el preámbulo. "defendió como nadie esta ciudad". La ovación, con todos los asistentes en pie, se prolongó durante cerca de un minuto. "Dependerá de nosotros volver a recuperar las instituciones" ha adelantado. Para ello, ha dicho que deben estar "en todos los debates" y "sin complejos". El proyecto se ha de definir en la justicia social y la emancipación de las personas, según la dirigente popular. El partido de los trabajadores, funcionarios y clases medias. En definitiva, "de la gente normal". "Nosotros no vamos de rescatar a las personas, nosotros hablamos de emancipar porque estamos convencidos de que no se pueden despreciar las capacidades y el talento de su gente", ha relatado para establecer las diferencias entre el PP y el resto de partidos.

También se ha dirigido a Mariano Rajoy de manera directa. "Te hemos dicho que estábamos aquí para darte y lo hemos hecho con los votos. Estamos orgullosos de que seas el presidente. Pero también te vamos a pedir con lealtad". "Te pido Justicia con esta tierra", ha proclamado. La líder popular ha reclamado financiación, agua e inversiones. De esta forma, ha subrayado que se evitará "el contagio" con el independentismo catalán.

La dirigente popular, que ha repetido buena parte del discurso de ayer, ha alertado del riesgo de que la gente se aleje de sus gobiernos porque la democracia se fractura. Se ha referido así a una de las enfermedades políticas de este siglo. Ha recordado que continuamente les apelan al consenso, pero eso no puede ser renunciar a sus valores. "Queremos una Comunitat vinculada a la historia de los valencianos". Ha considerado básico la unión de la sociedad frente "al sectarismo y el odio que Puig y Oltra han sembrado en estos dos años de Gobierno".

Respeto a la Constitución y el Estatuto. "El tripartito quiere algo diferente. Quiere coartar la libertad todos los días, no queremos nuevas identidades que nos quieren imponer". Ha demandado libertad en todos los ámbitos también en la educación. También ha mandado un mensaje al sector privado para trabajar de "forma leal porque no son el enemigo", en una muestra clara a los recientes asuntos del Consell en materia sanitaria, como Ribera Salud. "Necesitamos a los empresarios", ha insistido.