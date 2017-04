Ciudadanos avisa a Puig: No serán su «salvavidas» si se rompe el Botánico

valencia. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Alexis Marí, considera que el Pacto del Botánico está «caliente», como un horno «casi a punto de estallar» pero advierte ante el hecho de que el Consell pudiera necesitar el apoyo de la formación naranja: «Que no piense el presidente (Ximo) Puig que nos tiene de salvavidas porque tenemos una línea roja infranqueable que es no dar apoyo a grupos nacionalistas».

Así se pronunció Marí en una entrevista con Europa Press al ser preguntado sobre si cree que el acuerdo que sustenta al Consell llegará vivo a 2019 tras el malestar generado en el seno de Podemos tras la fallida votación de la renovación del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

«No soy adivino, pero el tema está caliente. Veo que en el horno ha subido la temperatura, empezaron a 150 grados, pasamos a 180, a 200 y ahora, después de lo acontecido con el CJC, veo el horno a 250 y casi a punto de estallar», aseguró Marí, que cree que el «estrés innecesario» al que se sometió al Botánico con la votación del CJC «no va a traer consecuencias positivas para este Consell».

El portavoz de Cs considera que la política del PP es «rancia, de poco titular y poca gestión»

En todo caso, el síndic de Cs incidió en que no le gustan los tripartitos: «No me gusta este tripartito, creo que no es una buena combinación esta olla donde se mete parte de la socialdemocracia con la extrema izquierda, antisistemas, anticapitalistas, nacionalistas e independentistas... el merequetengue es tremendo».

A su juicio, esta «no es una buena combinación para una comunidad que lo que necesitaba era estabilidad» y, más allá de política, gestión.

Ante esta situación, y cuestionado sobre si el Consell necesitara el apoyo de Ciudadanos si finalmente ese horno 'estallara', Alexis Marí recordó que tras las elecciones ya se ofreció al PSPV pero Ximo Puig «decidió cogerse de la mano con nacionalistas, muchos de ellos independentistas, y con Podemos».

El líder parlamentario de Ciudadanos destacó que en materias «urgentes y necesarias» podrá tener su apoyo porque lo contrario sería una irresponsabilidad por parte de su partido, pero insistió en que si el Consell continúa con sus políticas en sanidad y educación especialmente, «que no cuente absolutamente para nada» con su grupo.

Sobre la posición de Ciudadanos en la Cámara, donde ha dado apoyo a iniciativas de los grupos que sustentan al Consell y también a otras del PP, Marí recordó que no son dogmáticos y valoró que se les distancie de los 'populares': «Me alegro muchísimo porque la política que sigue haciendo el PP es rancia, de poco titular, de poca gestión». En el lado opuesto, prosiguió: «Más pitonazos que le he pegado yo al presidente y a la gente de Compromís y Podemos no le ha pegado nadie, pero es que hay propuestas que son muy buenas, que benefician al ciudadano y ahí no hay debate, vengan de donde vengan».