Bonig mantiene su núcleo duro y evita dar pistas para el provincial

valencia. El PPCV arranca una nueva etapa. Un camino que Isabel Bonig quiere culminar dentro de dos años con el desembarco en el Palau de la Generalitat. «PSPV, Compromís y Podemos están de manera transitoria en la Generalitat. Menuda estafa», animó a los afiliados. La presidenta obtuvo el 94,5% de los apoyos, aunque finalmente la participación se quedó en 1.514 afiliados, la mitad de lo que se anunció el pasado viernes por parte de la dirección.

El XIV Congreso del PP sirvió ayer, ante la falta de rival en la disputa de la presidencia, para glosar la figura de la propia Bonig y reconocer el legado de la exalcaldesa Rita Barberá. Así lo hicieron todos los que ocuparon en algún momento el atril del moderno escenario del Palacio de Congresos. El presidente del cónclave, el eurodiputado Esteban González Pons, no escatimó elogios hacia la mujer que ahora lidera la formación. «El PPCV se ha equivocado en muchas cosas, pero no con Bonig», anunció. Y lanzó un mensaje para mantener la unidad del partido. La referencia a Vicente Betoret no pasó inadvertida para quien conoce los movimientos en las tripas de la formación popular. Precisó Pons que la unidad implica «generosidad, pero también lealtad». Luego, tras el discurso de una casi emocionada Eva Ortiz, Betoret felicitaba a Bonig. Quedó un tanto frío el gesto. Y ya por la tarde la presidenta no lo mencionó en su discurso y todas las piezas que movió parecen aventurar que habrá batalla en el congreso provincial.

Para el nuevo proyecto, Bonig ha remodelado la dirección regional. Nada de grandes revoluciones; retoques para apuntalar su núcleo más cercano. Aupó, como era previsible, a su mano derecha Eva Ortiz. El reconocimiento a su labor se premia con la secretaría general. Reforzó también el escalón intermedio con la creación de una nueva vicesecretaría general, que recayó en Rubén Ibáñez. Su labor como diputado no ha pasado desapercibida. Se trata de uno de los parlamentarios que ha mostrado más astucia en Les Corts. No pocas veces ha conseguido acorralar a los miembros del Consell.

No exponer más a Contelles deja entrever que Betoret tendrá rival en el congreso provincial

Llaman la atención otros dos nombres y estos se pueden interpretar como dos dardos dirigidos a Vicente Betoret. Por un lado colocó a Belén Hoyo como coordinadora de política nacional. Sin duda, es una de los cargos populares que peor relación mantienen con el líder de la provincia de Valencia. Pero, además, mantiene viva la opción de Mari Carmen Contelles. Bonig ha decidido no moverla de la secretaría de organización, lo que traslada la idea de que estaría lista para plantar cara en el provincial. Desde el puesto de coordinadora general hubiera sido más complicado el salto. Otras fuentes subrayan el papel de Juan Ramón Adsuara, nuevo secretario ejecutivo, que se mantiene como alternativa a Betoret si Contelles, finalmente, no da el paso. En el nuevo escenario no figura ningún nombre cercano al presidente provincial, al menos en la cúpula de la ejecutiva.

De igual modo, se premia también el buen trabajo de Jorge Carbó, que se convierte en presidente del Comité de Derechos y Garantías. El puesto que mejor se adapta a su perfil. Su nombramiento supone tender puentes con el PP de Valencia ciudad, relación que desde la dirección se considera básico recuperar para la cohesión del grupo.

Más allá de esos cambios, también adquieren cierta significación el apartado de bajas. Las salidas de la ejecutiva revelan ese deseo por enterrar buena parte del pasado de la formación. Desaparecen pues, los nombres del diputado nacional Gerardo Camps como coordinador de política nacional. La UCO apunta de manera indiciaria a su papel en la supuesta financiación ilegal del PP.

De igual modo, se borra del organigrama a Pedro Agramunt y la concejala María Ángeles Ramón Llin, investigada por su participación en el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP. Otra de las caídas, previsible también por el mismo motivo, era la de Alfredo Castelló, exalcalde de Sagunto y diputado autonómico -se hablaba cómo una de las grandes figuras del PP- tras verse señalado por una investigación bajo secreto sobre adjudicaciones irregulares que instruye actualmente un juzgado de Sagunto.

El discurso de Bonig, algo pesado en los inicios y que cobró cierto vigor en su parte final, dibujó los ejes principales sobre los que debe pivotar el PP durante los próximos años. Consideró que su formación reúne ese pegamento social que es capaz de aunar los intereses de los valencianos frente a otras propuestas que no resultan tan integradoras. Igual que con Cospedal y Pons, se esperaba alguna referencia a la exalcaldesa Rita Barberá. No tardó en dedicarle unas palabras como personaje clave en «la formación del centro derecha español». Por eso, el partido «ha querido reconocer en el preámbulo todo su legado político». Adelantó que no se puede olvidar al pasado. «Todos somos herederos de los que alumbraron este partido».

También hubo autocrítica. Pidió perdón a los valencianos «por los errores y la corrupción». Añadió que hubo «gente indecente que se aprovechó de la buena fe y no lo detectamos a tiempo», pero ese coste ya está amortizado. «Lo pagamos muy caro en su momento», dijo en referencia a la pérdida de la Generalitat. Agradeció especialmente a Cospedal, que se marchó antes de que concluyera el discurso, el apoyo en esos malos momentos, cuando no pocos pensaban en un cambio en el PP.

Bonig dibujó las ideas de su acción política. Subrayó la necesidad de recuperar la ideología en el discurso del PP. «De tanto gestionar, perdimos el alma. Hay que decir quiénes somos y qué defendemos». Es consciente de que hay que construir un liderazgo sólido en la Comunitat. «Y eso se hace en la calle y en las sedes. Hay que tender puentes con la clase media». De ahí la importancia del nuevo sistema : un afiliado un voto. Bonig, que alternó el castellano y el valenciano y recibió vítores de «presidenta, presidenta», apeló a la libertad de los valencianos y señaló que los que lleguen de fuera deben «adaptarse a nuestros principios y valores».