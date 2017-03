El número dos de Agricultura carga contra el Sabadell por no cuidar de un centro ajeno

Valencia. El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, carga en su blog personal contra el banco de Sabadell por el abandono en el que se encuentra un centro de medio ambiental de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), aunque éste nunca ha sido responsabilidad de la entidad catalana.

En una entrada de su bitácora que titula 'Los negocios del banco de Sabadell y el desprecio al medio ambiente', el político reprocha concretamente a la entidad que preside Josep Oliu no haberse hecho cargo del Centro de Educación del Medio Ambiente (CEAM) Los Molinos de la localidad alicantina de Crevillent, tras haber comprado la antigua caja en 2011.

«Llama la atención que el Banco de Sabadell, que tan buen negocio hizo quedándose la CAM, no se haya preocupado lo más mínimo por una instalación como esta. Para el banco catalán mantener Los Molinos sería una minucia. En cambio, su abandono es una gran pérdida», señala el político.

Sin embargo, la entidad catalana lo que adquirió fue el negocio bancario de la antigua caja alicantina tras ser rescatada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), mientras que la actividad de tipo social y cultural continuó con una existencia independiente bajo en la Fundación CAM.

Este organismo nuevo heredó el patrimonio de uso social de la caja y un fondo con el que mantenerse. La suya es la misma situación en la que se encuentra la Fundación Bancaja, también independiente de Bankia, y que se financia por sus propios medios gracias al fondo que se le atribuyó en su constitución y los ingresos del Monte de Piedad. Fuentes conocedoras de la situación advierten que la Fundación CAM ha intentado en diversas ocasiones que el Sabadell entre en su patronato, pero el banco ya cuenta con su propia obra social.

Álvaro visitó las instalaciones el centro el pasado 28 de marzo junto al gerente de la Fundación Caja Mediterráneo, Francisco Javier Sogorb, el diputado provincial y concejal de Compromís per Crevillent, José Manuel Penalva; la directora general de prevención de incendios forestales, Delia Álvarez; y el director del centro, José Luis Mira.

En su blog, el secretario autonómico define el centro como «un gran complejo que arranca a finales de los año 70, que pertenecía a la obra social de la Caja del Mediterráneo (CAM) y que, con su compra por parte del Banco de Sabadell, ha quedado en manos de una Fundación que no tiene capacidad para hacer el mantenimiento que necesita», aunque no advierte de que ambas organizaciones no tienen relación.