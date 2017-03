Bonig elige a González Pons para presidir el congreso del PPCV

En la entrada al Palacio de Congresos todavía no lucía el cartel del PP. El viernes precongreso todavía es día para cerrar muchos detalles del XIV cónclave popular. Al auditorio principal y al posterior y habitual recorrido por las instalaciones acudieron la coordinadora general Eva Ortiz y el diputado Jorge Bellver, que preside el comité organizador del evento. Les acompañaba la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mª Carmen Contelles. Su nombre suena para ocupar el puesto de coordinadora del partido y reforzar la visibilidad de la provincia de Valencia en la dirección regional.

La novedad más importante, no obstante, no está relacionada con ninguno de los tres protagonista anteriores. El personaje clave de las últimas horas es Esteban González Pons. El eurodiputado será el presidente de la mesa del Congreso. A nadie se le escapa el significado que tiene situar a uno de los referentes del PP valenciano en esa privilegiada posición. Tampoco se puede olvidar que es el valenciano con el cargo de mayor responsabilidad en la dirección nacional del partido.

Su papel en el cónclave se limita básicamente a ser mero árbitro entre los diferentes participantes. No obstante, su capacidad política y su posición harán que muchos de los asistentes estén muy pendientes de su intervención. Será uno de los primeros discursos de la mañana.

Génova también ha querido demostrar su apoyo a la dirección autonómica. La presencia de la secretaria general Dolores de Cospedal reafirma el compromiso del partido con los compañeros de Valencia. Su intervención está prevista para la tarde de hoy, justo antes del discurso de la presidenta Bonig. Del mismo modo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cerrará el congreso durante la mañana del domingo.

La presencia de ambos dirigentes no ha pasado inadvertida en determinados cargos populares. No hay que olvidar que la dirección autonómica no salió especialmente reforzada del último congreso nacional. Incluso todo lo contrario. Sólo consiguió mantener la cuota de poder de la que ya disponía en la dirección. Pero, además, crecieron las suspicacias al lograr Vicente Betoret colarse como miembro del comité ejecutivo nacional del PP. Su elección, gracias a una conversación con la secretaria general, Dolores de Cospedal, y al buen feeling con el ahora coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, parecía agrietar la unidad en torno a Bonig.

El comité ejecutivo nacional es un órgano compuesto por casi cien personas. Formar parte de ese órgano permite, obviamente, acudir a sus reuniones y conocer de primera mano por dónde va la estrategia del partido. Si se quiere, da alguna posibilidad más de acceder a quienes de verdad tienen el poder en la calle Génova. Formar parte de ese órgano puede ser utilizado como termómetro orgánico, de una organización regional frente al resto, o del equilibrio de poderes del partido. Sólo eso.

Recordó ayer Eva Ortiz la masiva participación en este congreso. Están previstas 3.000 personas frente al apenas millar que acudió a la última cita del partido en la que se proclamó a Alberto Fabra. El motivo puede residir en la nueva fórmula: un afiliado un voto. No obstante, la responsable realizó una invitación a que participen también en él quienes participaron en las primarias de pasado 13 de marzo, cuando 7.000 personas mostraron su respaldo a Bonig, que con un 97,38 % fue proclamada candidata única al congreso regional.

Las ponencias

Respecto a las tres ponencias que se debatirán este fin de semana, precisó que se han presentado más de 400 enmiendas, de las que «prácticamente el 80 % han sido aceptadas o transaccionadas», aunque se siguen revisando y negociando alegaciones con las personas que las han presentado. Una de las propuestas, finalmente retirada, pretendía nombrar a la exalcaldesa Rita Barberá presidenta de honor del PPCV. En su lugar, se recordará la trayectoria de la edil al frente de la ciudad.

Ortiz señaló que el PPCV pretende que el fin de semana «sea una fiesta» y que el cónclave, que tiene como lema «Comunitat Valenciana, adelante», contará con la participación de cincuenta voluntarios. Respecto al presupuesto del congreso, Ortiz informó de que aún lo están cerrando y lo darán a conocer cuando lo tengan. Se han hecho varias mesas de contratación para llevar a cabo, por ejemplo, los montajes de los escenarios.