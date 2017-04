Alexis Marí ve el Pacto del Botánico como un horno «casi a punto de estallar»

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Alexis Marí, considera que el Acord del Botànic está "caliente", como un horno "casi a punto de estallar" pero advierte ante el hecho de que el Consell pudiera necesitar el apoyo de la formación naranja: "Que no piense el presidente (Ximo) Puig que nos tiene de salvavidas porque tenemos una línea roja infranqueable que es no dar apoyo a grupos nacionalistas".

Así se ha pronunciado Marí en una entrevista con Europa Press al ser preguntado sobre si cree que el acuerdo que sustenta al Consell llegará vivo a 2019 tras el malestar generado en el seno de Podemos tras la fallida votación de la renovación del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

"No soy adivino, pero el tema está caliente. Veo que en el horno ha subido la temperatura, empezaron a 150 grados, pasamos a 180, a 200 y ahora, después de lo acontecido con el CJC, veo el horno a 250 y casi a punto de estallar", ha asegurado Marí, que cree que el "estrés innecesario" al que se sometió al Botànic con la votación del CJC "no va a traer consecuencias positivas para este Consell".

En todo caso, el síndic de Cs ha incidido en que no le gustan los tripartitos: "No me gusta este tripartito, creo que no es una buena combinación esta olla donde se mete parte de la socialdemocracia con la extrema izquierda, antisistemas, anticapitalistas, nacionalistas e independentistas... el merequetengue es tremendo".

A su juicio, esta "no es una buena combinación para una comunidad que lo que necesitaba era estabilidad" y, más allá de política, gestión.

Ante esta situación, y cuestionado sobre si el Consell necesitara el apoyo de Ciudadanos si finalmente ese horno 'estallara', Alexis Marí ha recordado que tras las elecciones ya se ofreció al PSPV pero Ximo Puig "decidió cogerse de la mano con nacionalistas, muchos de ellos independentistas, y con Podemos".

Ha destacado que en materias "urgentes y necesarias" podrá tener su apoyo porque lo contrario sería una irresponsabilidad por parte de Ciudadanos, pero ha insistido en que si el Consell continúa con sus políticas en sanidad y educación especialmente, "que no cuente absolutamente para nada" con su grupo.

Sobre la posición de Ciudadanos en la Cámara, donde ha dado apoyo a iniciativas de los grupos que sustentan al Consell y también a otras propuestas por el PP, Alexis Marí ha recordado que ya dijeron en su día que no serían dogmáticos y ha valorado que se les distancie de los 'populares': "Yo me alegro muchísimo porque la política que sigue haciendo el PP es rancia, de poco titular, de poca gestión".

En el lado opuesto, ha proseguido: "Más pitonazos que le he pegado yo al presidente y a la gente de Compromís y Podemos creo que no le ha pegado nadie, pero es que hay propuestas que son muy buenas, que benefician al ciudadano y ahí no hay debate, vengan de donde vengan".

"Cuando subimos al atril desde el PP nos dicen que somos la comparsa del Consell, en otras ocasiones una diputada de Compromís nos dice que somos la marca blanca del PP. Estamos donde tenemos que estar, en el centro político", ha enfatizado.

Así, considera que "si defender la unidad de España es ser de derechas" lo son y si hacer lo propio con las políticas sociales, de izquierdas, también.

CONTINUAR COMO PORTAVOZ, "¿POR QUÉ NO?"

Preguntado sobre si agotará la legislatura como síndic del grupo, ha respondido: "¿Por qué no? Pasa como con los entrenadores de fútbol, que parece que se pone al pie de la picota siempre al portavoz parlamentario. Yo hago mi trabajo día a día y no me estoy preguntando si va a haber sustituciones, eso le corresponde al partido".

Ese partido, ha agregado, nunca le ha trasladado nada en su contra y pese a que se dijo que se revisarían todos los parlamentos y puestos institucionales, a él no se le ha dicho ni siquiera "estás en el semáforo en amarillo".

Preguntado sobre las críticas que ha lanzado en ocasiones hacia la manera de actuar del partido, ha señalado que siempre antes las ha trasladado a nivel interno y las personas que se consideran "librepensadoras" tienen que actuar de este modo. "No he tenido ningún problema, nadie del partido me ha dicho cuidado que estás chafando aquí un charco", ha incidido.

Alexis Marí también ha negado una hipotética ruptura en el seno del grupo y, aunque ha admitido que el inicio de la legislatura fue "duro" por la falta de experiencia en política, ha indicado que ha habido debates que en algunos casos se han "agudizado durante dos o tres semanas" pero después Cs ha salido "reforzado" pese a las discrepancias. "En el 90 o 95% de los posicionamientos estamos de acuerdo porque sabemos qué es lo que quiere el partido y dónde estamos", ha zanjado.

CRITICARÁN LA NUEVA RTVV SI "VUELVE A SER UN PANFLETO"

Preguntado sobre sus esperanzas de cara a la futura radiotelevisión y sobre el hecho de que la portavoz del PP, Isabel Bonig, asegurara que prevé que sea un "arma de destrucción masiva" dirigida a la oposición, Alexis Marí ha indicado que "el arma de destrucción masiva ha sido el PP durante los últimos 20 años, eso sí que ha sido un arma de destrucción masiva a los derechos de los ciudadanos".

Ha insistido en que Ciudadanos ya dijo en su momento que no era una prioridad y puso una serie de condicionantes, como el tope de gasto, que se cumplieron, por lo que ha indicado que una vez se ponga en marcha tocará evaluar cómo arranca y "si luego vuelve a ser el panfleto del Consell lo criticaremos duramente y tendrá una oposición firme en Ciudadanos".

"CUANDO UNO LLEGA A UN LÍMITE ENTIENDO QUE ABANDONE"

Por último, y pese a que rehusa hablar de cuestiones orgánicas del partido, ha indicado al ser preguntado por las dimisiones y bajas en el partido de distintos cargos institucionales al considerar que no se ven ya reflejados en el proyecto, Alexis Marí ha aseverado que "libres son, cada uno es libre de hacer las manifestaciones que crea oportunas".

"Hay que respetar a las personas que deciden salir del proyecto porque no se ven, por enfados, por cómo funciona, por ideario... los que eran amigos antes para mí siguen siendo amigos en lo personal, a los que más conozco les deseo toda la suerte del mundo si se siguen dedicando a la política", ha agregado.

Si fuese por él, ha proseguido, "no estaría en ningún partido" porque no le gusta la partitocracia, pero "para hacer política en España no hay otra forma". "El que diga que está de acuerdo cien por cien con su partido o le engaña o es un robot, el día que eso me sobrepase, que diga que no me veo representado lo leal es eso, abandonar un proyecto, no tirotearlo desde dentro, cuando uno llega a un límite entiendo perfectamente que se abandone", ha concluido.