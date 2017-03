Los errejonistas lanzan su propia candidatura para liderar Podemos sin Montiel

Valencia. El anuncio de que Antonio Montiel, secretario general de Podemos en la Comunitat, haya decidido no presentarse a la reelección en el próximo congreso autonómico de la formación no ha hecho que se detenga la maquinaria del partido morado. El sector más próximo a Montiel, encabezado por dos diputadas en el Congreso, Àngela Ballester y Rosana Pastor, y Fabiola Meco, mano derecha del aún secretario general, presentaron ayer el manifiesto base de la candidatura que liderarán de cara al congreso del próximo 14 de mayo que elegirá a la nueva dirección de Podemos en la Comunitat.

Bajo el nombre 'Més morat, més Podem' los diputados afines a las tesis de Íñigo Errejón (más transversales y moderadas que las de Pablo Iglesias), que antes representaba Montiel, disputarán el control del partido al sector más cercano a Iglesias. Un proyecto que fue presentado hace tres semanas y que ha sido muy crítico con la gestión de Montiel. Fuentes de la candidatura errejonista subrayan que el documento presentado es sólo una base sobre la que quieren asentar el proyecto de Podemos. Entre estos principios destacan conseguir un Podemos más feminista, la apuesta por el municipalismo y una mayor autonomía.

La candidatura 'Més morat, més Podem' no es la única que ha sido presentada de cara al congreso autonómcio. Además de los pablistas ('Actualicen Podem. Aprofundir en el canvi'), también ha surgido una lista anticapitalista (Marea Valenciana) y otra feminista (Reconocernos). Por ello, los errejonista no descartan que conforme avancen los días se puedan ir uniendo diferentes proyectos. Fuentes de la vertiente inciden en que están convencidos en que no existen «grandes diferencias» para juntar listas, el objetivo por el que Montiel anunció que trabajaría tras materializar su renuncia.