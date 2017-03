Se busca contrapeso a Vicente Betoret

Una de las escasas novedades del congreso nacional del PP celebrado hace pocas semanas en Madrid fue la designación de Fernando Martínez-Maillo como coordinador general del partido, un puesto situado en el organigrama justo por debajo de la secretaría general de Dolores de Cospedal y justificado, en cierto modo, en la necesidad de liberar a la también ministra de Defensa del día a día de la gestión orgánica del partido.

La recuperación de la figura del coordinador general abre la puerta a que la presidenta regional, Isabel Bonig, designe también a un nuevo responsable, que también se situaría orgánicamente por debajo de la secretaria general del PPCV -se da por segura la continuidad en ese puesto de Eva Ortiz-. Emilio Llopis, que fuera mano derecha de Alfonso Rus, fue el último coordinador general del PPCV.

La líder de los populares de la Comunitat lleva días manteniendo contactos con los tres presidentes provinciales, José Císcar, Javier Moliner y Vicente Betoret, recibiendo propuestas para conformar la nueva dirección que saldrá elegida del congreso del fin de semana. Citas que se llevan con la máxima discreción, y en las que Bonig no habría dado demasiadas pistas respecto al nuevo equipo. «Sólo dice que habrá pocos cambios», se asegura.

Uno de esos cambios podría ser el de aprovechar ese nuevo cargo de coordinador general. Las fuentes consultadas por este diario explican que ese puesto -el teórico número tres de la organización regional- podría ser ocupado por un cargo de la provincia de Valencia, que permitiera dar equilibrio a la cúpula del partido (Bonig es de Vall d'Uixó y Ortiz de Orihuela).

El equilibrio territorial puede resultar importante. Pero no es la razón principal. Los cargos del PPCV consultados por este diario advirtieron ayer de que la designación de un coordinador general (o coordinadora) también permitiría visualizar cuál es la verdadera apuesta de la dirección regional para la provincia de Valencia. La brecha abierta entre Bonig y el líder del PP de Valencia, Vicente Betoret, a partir del estallido del caso Taula y que tuvo su punto álgido en las discrepancias respecto a las decisiones tomadas con Rita Barberá, ha disparado los análisis que dan por hecho que el exalcalde de Vilamarxant tendrá un candidato alternativo en el próximo congreso provincial.

El escenario chocaría, no obstante, con el mensaje que Génova viene transmitiendo desde el congreso nacional, y del que se puede concluir que la dirección nacional viene haciendo un llamamiento a los congresos de unidad -recomendación que, no obstante, no ha sido seguida en todos los cónclaves regionales-.

La designación de un coordinador general para la dirección regional, en el caso de que se elija a un cargo del PP de la provincia de Valencia, abriría de inmediato el debate respecto a si se trata de un nombre consensuado o no con el líder del PP provincial. La última discrepancia entre ambas cúpulas se ha vinculado a la enmienda presentada por el senador Pedro Agramunt para hacer presidenta de honor a la exalcaldesa Barberá. La dirección regional interpretó de inmediato la propuesta como un intento de desgastar a Bonig en vísperas del congreso. Y Agramunt no ha escondido su complicidad con Vicente Betoret.

Más morbo si cabe. El teórico número tres de la organización regional, la vicesecretaría de Organización, la ocupa la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mª Carmen Contelles. Su nombre es el que más veces se repite como eventual alternativa a Betoret para el congreso provincial, por más que la exalcaldesa de la Pobla se limita a mostrarse a disposición de la dirección regional. Si Bonig decide nombrar un coordinador general, Contelles sería una de las opciones más probables. Y su designación sería indiscutiblemente entendida como el de un cargo contrario a la actual dirección provincial.

¿Nombrar un coordinador general al margen de la cúpula que lidera Betoret difuminaría la opción de una candidatura alternativa en el congreso provincial? No necesariamente. El puesto de coordinador general de la dirección regional no sería incompatible con una presidencia provincial, por más que el encaje de dos cargos orgánicos en una misma persona podría resultar cuestionable. Y a la regional siempre le quedaría la opción de buscar una alternativa a Contelles para medirse a Betoret en el provincial -el nombre de Juan Ramón Adsuara es otro de los que ha sonado-.