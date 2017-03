El Consell reclama 600 millones para el corredor tras conocerse el plan catalán de inversiones

El Consell le ha puesto deberes al Ejecutivo de Mariano Rajoy y confía en ver los resultados «con nombres y apellidos» en los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2017. Lo ha hecho un día después de que Rajoy anunciara un plan de inversiones para Cataluña por valor de 4.200 millones, de los que el grueso se los lleva la red ferroviaria, y concretara que el corredor mediterráneo estará operativo en esta comunidad en 2020.

Fue la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, quien cogió la bandera de la reivindicación y cifró en 614 millones la partida que esperan ver reflejada en los PGE, en concreto, en tres tramos del tercer carril que afectan a la Comunitat. Se trata del Castellón-Vandellós (que el Ministerio de Fomento cuantifica en 165 millones y cuyo proyecto de ejecución está paralizado); Valencia-La Encina, que necesita 237 millones para finalizar en 2019 y para el que Salvador instó a Fomento a que «se avance a 2018»; y el Monforte del Cid-Murcia, con 209 millones.

La petición de Salvador, a la que se añade una partida para el transporte metropolitano, se enmarca dentro de la denuncia que realizó la Generalitat del destino de la inversión de 13.500 millones que Fomento siempre asigna al corredor y que, según las cifras facilitadas ayer, el 80% se ha invertido en ejes radiales para conectar con Madrid mediante la alta velocidad, como el Madrid-Barcelona-Francia o el Madrid-Alicante Murcia.

Según explicó el secretario autonómico de Obras Públicas, Josep Vicent Boira, sólo el 20% de esa partida, es decir, 2.607 millones corresponden a tramos específicos del corredor. Y añadió otra cifra: de los 405 millones previstos en 2015 por Renfe y Adif en la Comunitat sólo se licitaron 144 millones.

Reunión el 27 de abril

«Hay que superar la visión radial. El corredor mediterráneo no pasa por Madrid», insistió la consellera, que recordó que de los 13.500 millones, «9.500 se invirtieron antes de 2012» y recordó que en los últimos tres años no se ha terminado ningún tramo. A lo que el jefe del Consell, Ximo Puig, presente en el encuentro, resaltó que no se ha hecho «un análisis racional de las inversiones», por lo que pidió al Gobierno que «aumente la velocidad de las inversiones».

Puig tendrá ocasión de planteárselo al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el 27 de abril cuando mantengan una reunión en la que espera abordar la Agenda Valenciana de Infraestructuras y «reflotar convenios», como el de Cercanías, pendiente desde 2010.

Sin embargo, al destino de los 13.500 millones ya respondió ayer mismo el ministerio, elevando la cifra a 17.460 millones y destacando que 13.520 se han ejecutado ya en el eje transversal desde Figueres a Algeciras, con tramos como el Castellón-Valencia, Valencia-Almussafes o La Encina-Xàtiva.

Quien va a solicitar información al Gobierno sobre un plan detallado de inversiones y una programación para el desarrollo del corredor mediterráneo es Europa. Así se lo trasladó el coordinador de la Red Transeuropea de Transportes de la Comisión Europea para España, Carlo di Grandis, a los representantes de la Mesa del Ferrocarril de Almería, desplazados a Bruselas para denunciar la situación de la infraestructura. Según Di Grandis confían en que antes de final de año se obtenga «datos más concretos» sobre las intenciones del Ejecutivo.

Precisamente sobre Andalucía y su posición respecto al corredor se pronunció también Puig al ser preguntado por el acuerdo entre Susana Díaz y Javier Lambán (presidente Aragón) para impulsar el ramal central. El líder socialista recordó que Díaz «ya dijo que la gran prioridad española es el corredor mediterráneo, aunque la realidad andaluza tiene otros intereses».